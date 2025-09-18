Adıyaman'da Eylül Ayı Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Albay Jandarma Albay Fahri Semiz ve basın mensuplarının katılımıyla, Eylül ayı güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, son bir ay içerisinde il genelinde yürütülen güvenlik uygulamaları, asayiş olayları, suçla mücadele çalışmaları ve alınan tedbirler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Vali Osman Varol, vatandaşların huzuru ve güvenliği için yapılan çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre, bir ay içinde il genelinde toplam 291 aranan şahıs yakalanırken, bunlardan 83'ünün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. İl giriş-çıkış noktalarında 18 bin 747 şahsın sorgulandığı, 3 bin 770 aracın denetlendiği ve bu kontrollerde 24 aranan şahsın yakalandığı ifade edildi. Ayrıca il genelinde gerçekleştirilen farklı uygulamalarda toplam 343 bin 227 şahıs sorgulandı.

Son bir ayda, il genelinde 1 adet huzurlu sokaklar uygulaması, 2 şok uygulaması, 6 okul önü ve çevreleri uygulaması, 5 okul giriş çıkış denetimi, 1 çocukların korunmasına yönelik okul çevresi ve servislere yönelik uygulama, 2 aranan şahıslara yönelik uygulama, 8 motosiklet ve motorlu bisiklet uygulaması, 30 park, bahçe ve motosiklet uygulaması, 30 konteyner kent ve çevresi uygulaması, 3 düzensiz göçle mücadele uygulaması ile 3 park, bahçe ve metruk binalara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan denetim ve operasyonlar sonucu çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında farklı marka ve çapta 17 tabanca ve 26 tüfek, 3 tabanca şarjörü, 409 mermi, 12 kesici-delici alet, 11 kurusıkı tabanca, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 339 ecstasy hap, 73 kök kenevir bitkisi, 4 kilo 867 gram esrar, 165 gram metamfetamin, 1 kilo 243 gram bonzai, 26 bin 986 adet sentetik ecza hap, 79 kök sentetik ecza, 823 bin 200 sigara filtresi, 2 paletli ekskavatör, 119 litre kaçak alkol, 396 kaçak emtia, 18 gümrük kaçağı telefon ve 1 sahte belge yer aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son bir ayda il genelinde bin 352 olayın meydana geldiği, bu olaylardan bin 213'ünün aydınlatıldığı ve aydınlatma oranının yüzde 89,7 olduğu ifade edildi. Kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında 545 olay meydana gelirken, bu olayların 527'si çözüldü ve 817 şüpheli yakalandı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 548 olayın 528'i aydınlatıldı, bu suçlara karıştığı belirlenen 757 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelinde 5 olay meydana geldi ve tümü aydınlatıldı. Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs hakkında işlem yapılarak dosyaları Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 15 olay meydana geldiği, tamamının çözüme kavuşturulduğu belirtildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de 173 olayı tamamen aydınlatarak yüzde 100 başarı sağladı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir ayda 78 olay kayda geçti. Olayların faillerinin tespitine yönelik soruşturmaların devam ettiği belirtilirken, suça konu sosyal medya hesapları ve şahıslarla ilgili 117 araştırma raporu düzenlendi. Ayrıca dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk istismarı ve siber güvenlik konularında yaklaşık 2 bin 505 vatandaşa yüz yüze bilgilendirme yapıldığı açıklandı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, 7 Suriye uyruklu şahsın gönüllü geri dönüş işlemleri gerçekleştirilirken, 1 yabancı uyruklu şahıs Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında, 26 yabancı uyruklu kişiye "Yol izin belgesi olmadan seyahat etmek" suçundan toplam 162 bin 362 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik denetimlerine ilişkin açıklamalarda ise son bir ayda 87 bin 275 araç ve 6 bin 229 motosikletin kontrol edildiği, 13 bin 505 araç ve motosiklet ile bin 894 sürücüye işlem yapıldığı, 958 aracın trafikten men edildiği ve toplamda 42 milyon 718 bin 637 TL idari para cezası uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Çocukların ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde yapılan denetimlerde ise 422 okul servisi denetlendi, 31 okul servisine toplam 11 bin 315 TL idari para cezası uygulandı. Vali Osman Varol, suçla mücadelede etkin bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, halkın huzur ve güvenliği için alınan önlemlerin artarak süreceğini vurguladı. - ADIYAMAN