Adıyaman'da Çocuk Şenliği coşkusu

Adıyaman'da Çocuk Şenliği coşkusu
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Samsat ilçesinde düzenlenen çocuk şenliği programında çocuklar eğlenceli etkinlikler ile dolu bir gün geçirdi. Palyaçolar, uçurtmalar ve çeşitli atölyeler ile neşe dolu anlar yaşandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde çocuk şenliği programı gerçekleştirildi.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayal Ağacı Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği çocuk şenliği programında Samsatlı çocuklar doyasıya eğlendi.

Şenlik programı kapsamında, palyaço, uçurtma, ebru sanatı, seramik boyama, el baskısı, yüz boyama ve eğlenceli oyun atölyelerinde öğrenciler hem eğlendi, hem öğrendiler. Sahne etkinliklerinde ise minik öğrenciler sergilediği performans ile izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, şenlik programı ile Samsat'ta çocukların neşesi, kahkahası ve enerjisiyle dolu dolu bir gün yaşadıklarını belirterek, renkli etkinliklerle ilçede adeta bayram havası yaşandığını ifade etti.

Akın, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için onları merkeze alan daha birçok güzel etkinlik planlamaktayız. Öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişimi için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugünkü etkinliklerimizi Hayal Ağacı Derneğimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz oldukça eğlendi. Bu anlamlı etkinlikte bizlere destek olan Kaymakamımız Yaşar Artar ve şenliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, Hayal Ağacı Derneği'ne ve katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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