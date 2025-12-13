Haberler

Add Samsun Şube Başkanı Gömeç: Devletimizi Yönetenleri Varlık Nedenlerinin ve Sorumluluklarının Bilinciyle Derhal Göreve Davet Ediyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADD Samsun Şube Başkanı Deniz Gömeç, "ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın, 'Sizin için en doğrusu Osmanlı devlet düzeni ve millet sistemidir', 'Bölgedeki ulus devletler İsrail için tehdittir.' ve '1919’dan beri ulus devletler bizi engelliyor' sözleri diplomatik teamüllerin ötesine geçmiş, Türkiye’nin içişlerine müdahale niteliği taşımaktadır. Bu küstahlık karşısında Dışişleri Bakanlığı’nı kendisini derhal Persona Non Grata ilan ederek ülkesine göndermeye çağırıyoruz." dedi.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - ADD Samsun Şube Başkanı Deniz Gömeç, "ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın, 'Sizin için en doğrusu Osmanlı devlet düzeni ve millet sistemidir', 'Bölgedeki ulus devletler İsrail için tehdittir.' ve '1919'dan beri ulus devletler bizi engelliyor' sözleri diplomatik teamüllerin ötesine geçmiş, Türkiye'nin içişlerine müdahale niteliği taşımaktadır. Bu küstahlık karşısında Dışişleri Bakanlığı'nı kendisini derhal Persona Non Grata ilan ederek ülkesine göndermeye çağırıyoruz." dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi, ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın Türkiye'nin ulus devlet yapısını hedef alan sözleri başta olmak üzere, Lozan Antlaşması'nı tartışmaya açma girişimleri, Atatürk'e yönelik saldırılar ve Isparta'daki öğretmen skandalına karşı Atatürk Anıtı önünde bir basın açıklaması düzenledi.

ADD Samsun Şube Başkanı Deniz Gömeç yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Devletimizi yönetenleri ve yönetmeye talip olanları, varlık nedenlerinin ve sorumluluklarının bilinciyle derhal göreve davet ediyoruz. Papa 14. Leo'nun, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u yanına alarak İznik Konsili bahanesiyle düzenleyeceği gösteri ve ayin amaçlı ziyaret, Lozan Antlaşması'nı delerek tartışmaya açma ve Fener Rum Patriği'nin 'Ekümeniklik' iddiasını güçlendirme amacını taşımaktadır. Büyük Atatürk'ün 100 yıl önce izin vermediği böyle bir ziyarete mevcut iktidarın müsaade etmesi ve siyaset kurumunun tepkisiz kalması anlaşılır değildir ve kabul edilemez. Devletimizi yönetenleri bu egemenlik ihlali girişimine karşı gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.

Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi'nde, vatanımızın kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve Nutuk'u 'İngiliz Kemal'in kitabı' diye aşağılayan gerici zihniyetin, başka bir okula atanarak adeta ödüllendirilmesini şaşkınlık ve esefle karşılıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nı derhal bu kişiyi meslekten ihraç etmeye davet ediyoruz. ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın, 'Sizin için en doğrusu Osmanlı devlet düzeni ve millet sistemidir', 'Bölgedeki ulus devletler İsrail için tehdittir.' ve '1919'dan beri ulus devletler bizi engelliyor' sözleri diplomatik teamüllerin ötesine geçmiş, Türkiye'nin içişlerine müdahale niteliği taşımaktadır. Bu küstahlık karşısında Dışişleri Bakanlığı'nı kendisini derhal Persona Non Grata ilan ederek ülkesine göndermeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
MHP'li Celal Adan, AK Partili kadın vekili fırçaladı: Kimi döveceksiniz, oturun yerinize

MHP'li Celal Adan'ın AK Partili kadın vekili fırçaladığı anlar
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
title