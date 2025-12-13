Add Samsun Şube Başkanı Gömeç: Devletimizi Yönetenleri Varlık Nedenlerinin ve Sorumluluklarının Bilinciyle Derhal Göreve Davet Ediyoruz

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - ADD Samsun Şube Başkanı Deniz Gömeç, "ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın, 'Sizin için en doğrusu Osmanlı devlet düzeni ve millet sistemidir', 'Bölgedeki ulus devletler İsrail için tehdittir.' ve '1919'dan beri ulus devletler bizi engelliyor' sözleri diplomatik teamüllerin ötesine geçmiş, Türkiye'nin içişlerine müdahale niteliği taşımaktadır. Bu küstahlık karşısında Dışişleri Bakanlığı'nı kendisini derhal Persona Non Grata ilan ederek ülkesine göndermeye çağırıyoruz." dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi, ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın Türkiye'nin ulus devlet yapısını hedef alan sözleri başta olmak üzere, Lozan Antlaşması'nı tartışmaya açma girişimleri, Atatürk'e yönelik saldırılar ve Isparta'daki öğretmen skandalına karşı Atatürk Anıtı önünde bir basın açıklaması düzenledi.

ADD Samsun Şube Başkanı Deniz Gömeç yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Devletimizi yönetenleri ve yönetmeye talip olanları, varlık nedenlerinin ve sorumluluklarının bilinciyle derhal göreve davet ediyoruz. Papa 14. Leo'nun, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u yanına alarak İznik Konsili bahanesiyle düzenleyeceği gösteri ve ayin amaçlı ziyaret, Lozan Antlaşması'nı delerek tartışmaya açma ve Fener Rum Patriği'nin 'Ekümeniklik' iddiasını güçlendirme amacını taşımaktadır. Büyük Atatürk'ün 100 yıl önce izin vermediği böyle bir ziyarete mevcut iktidarın müsaade etmesi ve siyaset kurumunun tepkisiz kalması anlaşılır değildir ve kabul edilemez. Devletimizi yönetenleri bu egemenlik ihlali girişimine karşı gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.

Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi'nde, vatanımızın kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve Nutuk'u 'İngiliz Kemal'in kitabı' diye aşağılayan gerici zihniyetin, başka bir okula atanarak adeta ödüllendirilmesini şaşkınlık ve esefle karşılıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nı derhal bu kişiyi meslekten ihraç etmeye davet ediyoruz. ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın, 'Sizin için en doğrusu Osmanlı devlet düzeni ve millet sistemidir', 'Bölgedeki ulus devletler İsrail için tehdittir.' ve '1919'dan beri ulus devletler bizi engelliyor' sözleri diplomatik teamüllerin ötesine geçmiş, Türkiye'nin içişlerine müdahale niteliği taşımaktadır. Bu küstahlık karşısında Dışişleri Bakanlığı'nı kendisini derhal Persona Non Grata ilan ederek ülkesine göndermeye çağırıyoruz."