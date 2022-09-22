Adana yerel haberleri: Ceyhan Belediye Başkanı Erdem'den Esnafa Destek Çağrısı

Adana haberine göre Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçe esnaf ve sanatkarlarını ziyaret etti, sorunlarını dinleyip, belediye çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçe esnaf ve sanatkarlarını ziyaret etti, sorunlarını dinleyip, belediye çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Ceyhan Belediyesi, ülkenin içinde bulunduğu zorlu ekonomik tablodan etkilenen esnaf ve sanatkarlara desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlediği etkinliklerde esnafla iş birliğine giden Ceyhan Belediyesi, hem ilçenin tanıtımına hem de esnafın kazancını artırmasına fırsat tanıyor.

İlçe esnaf ve sanatkarlarını ziyaret edip sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Ekonomimizin yapı taşı olan Ceyhanlı esnaf ve sanatkarımızın sorunlarını biliyoruz. Belediyemiz bünyesinde tüm ekiplerimizle esnaf ve sanatkarımızın yanındayız. Ceyhanımızdaki mahallelerde hemşehrilerimizin en yakınında bulunan, yoksul ve gariban dostu esnaflarımızın daha güzel günler yaşamasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

İlçe ekonomisinin döngüsünde büyük rol oynayan, ekonomiye can veren esnaf ve sanatkarların desteklenmesinin önemine işaret eden Başkan Erdem, "Esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum" dedi.