Adana yerel haberleri: Adana Müftüsü Mehmet Taşcı göreve başladı - Haberler

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Adana yerel haberleri: Adana Müftüsü Mehmet Taşcı göreve başladı

Adana yerel haberleri: Adana Müftüsü Mehmet Taşcı göreve başladı

Adana haber: Adana İl Müftülüğü görevine atanan Mehmet Taşcı cübbesini giyerek göreve başladı.

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Adana İl Müftülüğü görevine atanan Mehmet Taşcı cübbesini giyerek göreve başladı.

Daha önce Adıyaman İl Müftüsü iken Adana İl Müftüsü olarak atanan Mehmet Taşcı için cübbe giyme töreni yapıldı.

Müftü Taşcı'ya cübbesini giydiren Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman yeni görevinin kendisi ve Adana için hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.

Müftü Vekili Dr. Mekki Solmaz'a teşekkür eden Müftü Taşcı, "Adanamızın mana hayatına bundan sonra gücümüz yettiği nisbette katkı sağlayacağız. Bu süreçte yardımcılarımızla, ilçe müftülerimizle, şube müdürlerimizle ve mihrab hizmetkarı din gönüllülerimizle aldığımız bayrağı daha ileriye taşımaya çalışacağız inşallah" dedi.

Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman'ın yaptığı dua ile sona eren törene, İl Müftü Yardımcıları Dr. Mekki Solmaz, Ahmet Hilmi Yazar, Yusuf Dikmen, Ahmet Demirer, Durdane Coşkun, Çukurova ilçe Müftüsü Kadir Demirlenk, Seyhan ilçe Müftüsü Mehmet Yaman, Sarıçam ilçe Müftüsü Osman Canbolat, Yüreğir ilçe Müftüsü Dr. Süleyman Şahin ile Şube Müdürü Çağrı Kayya katıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mersin Aydın Müftü Adana Yerel Haberler

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