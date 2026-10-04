Adana Saimbeyli'de 4.8'lik depremden 18 dakika sonra 4.9'luk ikinci sarsıntı oldu

Adana Saimbeyli'de 4.8'lik depremden 18 dakika sonra 4.9'luk ikinci sarsıntı olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD verilerine göre Adana Saimbeyli'de saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu; 8 kilometre derinlikteki sarsıntı yüzeyde hafif hissedildi. Depremden 18 dakika sonra aynı ilçede 4.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklükte depremden dakikalar sonra, aynı ilçede 4.9 büyüklükte ikinci bir deprem meydana geldi.
Afad verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklükte deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yüzeyde hafif şekilde hissedildi. Bu depremden 18 dakika sonra aynı ilçede 4.9 büyüklükte ikinci bir deprem daha oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı