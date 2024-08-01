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Adana Havalimanı'nın Kapatılmasına Vatandaşlar Karşı Çıkıyor

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Adana'da vatandaşlar, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınacak olan Adana Havalimanı'nın kapatılmasını istemiyor. Yeni havalimanının avantajlarına rağmen mevcut havalimanının kapatılmasının kent için büyük kayıp olacağı düşünülüyor.

Adana'da vatandaşlar, 10 Ağustos tarihinde hizmete açılacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınacak olan Adana Havalimanı'nın kapatılmasını istemiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Adana Havalimanı'nın yolcu trafiğine kapatılarak eğitim uçuşlarına yönelik hizmet vermeye devam edeceğini açıklamasının ardından, Adana'da vatandaşlar havalimanının kapanmasının kent için büyük kayıp olacağına dikkat çekti. Adana Havalimanı'nın kentin merkezi bir noktasında bulunması nedeniyle kent ile iç içe olduğun kaydeden vatandaşlar, yeni havalimanı açılacak olmasına rağmen mevcut havalimanının sağladığı avantajlar nedeniyle kapatılmasını istemiyor.

"Yeni havalimanı açılabilir, mevcuttaki kapatılmamalı"

Havalimanının kapanış haberlerini duyduğu günden beri üzüldüğünü belirten Bahar Yaman, "Çok merkezi bir havalimanı. Ciddi anlamda avantaj sağlıyor. Bölge esnafına da çok büyük bir kazanç sağlıyor. Yeni havalimanı ile arasında 35 kilometrelik bir fark söz konusu. Bence çile ve masraftan başka bir şey değil. Kesinlikle kapatılmasını istemiyorum. Yeni havalimanı açılabilir ancak mevcuttaki havalimanının kesinlikle kapatılmasını istemiyorum. Çok fazla kullanıyorum. Kendi evime 10-15 dakikada mesafede. Yeni açılan havalimanı ile arada uçurum var. Bu bizi çok kötü etkiler. Bence mevcuttaki havalimanı kapatılmamalı" dedi.

"Ben buraya zor gidiyorum, Tarsus'takine nasıl gideceğim?"

Havalimanının yolcu uçuşlarına kapatılmasını istemediğini belirten Elif Kara da, "Umarım böyle bir şey olmaz. Çünkü ben buradaki havalimanına bile zor gidiyorum. 'Tarsus'takine nasıl gideceğim' diye düşünüyorum. Adana için de bence lokasyon olarak güzel bir yerde. Buraya mesela araç olmasa bile taksiyle ya da diğer vasıtalarla gidebiliyoruz. Diğer türlü çok zor olacaktır. O yüzden kapanmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Adana'dan gittiği için üzülüyoruz"

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Mersin ve Adana'nın ortasında yer alacağını belirten Yunus Taş ise, "Bir yandan sevinip bir yandan üzülüyoruz açıkçası. Adana'dan gittiği için üzülüyoruz ancak Tarsus'un da daha güvenilir olduğunu düşünüyoruz. Vatana millete hayırlısı olsun. Arada da Mersin var. Adana'yı düşünürken Mersin'i de düşünmemiz lazım. Ortak bir noktada buluşuyoruz aslında Mersinlilerle. Mersin'e de yakın oluyor, bize de yakın oluyor. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu yolcu taşımacılığına son verileceğini açıklamıştı

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz 29 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamasında, Adana Havalimanı'ndaki yolcu taşımacılığına son verilerek havalimanının eğitim uçuşları için kullanılmaya başlanacağını havalimanı şirketlerinin yeni havalimanına taşındığını belirterek, "11 Ağustos 00.00 ile öğlen 12.00 arası taşınma işlemleri gerçekleştirilecek. 23 tane uçuşu iptal/tehir edeceğiz. O süreçte son bağlantılar yapılarak bütün sistem buraya taşınmış olacak. Çukurova bölgesinden yapılacak olan yolcu taşımacılığını Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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