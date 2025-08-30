Adana'da Zafer Bayramı kutlamaları

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, hissedilen hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşmasıyla sönük geçti.

30 Ağustos Zafer Bayramının 103. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda prtokol halkı selamladı. Ardından şehitler için bir dakika saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve milli direniş anısına çeşitli şiirler okundu.

Sıcak hava nedeniyle alan boş kaldı

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre anlık hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 41 dereceyi geçince tören alanı boş kaldı.

Katılımın az olduğu gözlemlenirken alana gelen vatandaşlarda gölgelik yer aradı. Gölge bulamayanlarda şapka ile güneşten korundu. Tören alanına gelen Şehide Babalıgarip (67), "Ben kanser hastasıyım ve tedavi görüyorum. Sıcağa rağmen alana geldim. Ancak hava çok sıcak bu kutlamaların erken yapılması gerekirdi" dedi.

Çocuklarıyla birlikte alana gelen Zahide Yılmaz (34), "Bugün buraya çocuklarımı getirdim ve atmosferi yaşamalarını istedim. Hava çok sıcak, sıcağa rağmen geldik" diye konuştu.

Askeri geçit töreninin ardından tören son buldu. - ADANA