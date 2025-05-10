Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

İŞKUR verileri paylaştı! İşte en çok personel aranan meslekler
Bakan Fidan suikast girişimine uğradığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi

İlk kez açıkladı! Bakan Fidan, suikast girişimi atlattığını duyurdu
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz

Adana'da Sokak Ortasında Açıkta Et Satışı Tepki Topladı

Adana'da Sokak Ortasında Açıkta Et Satışı Tepki Topladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişinin sokak ortasında açıkta et satışı yapması, vatandaşlar ve kasaplar odası tarafından büyük tepki topladı. Kasaplar Odası Başkanı, bu tür görüntülerin önlenmesi için zabıta denetimlerinin arttırılması gerektiğini belirtti.

Adana'da bir kişinin sokak ortasında et satarak Hindistan'ı aratmayan görüntülere neden olmasına vatandaşlar ve kasaplar odası tepki gösterdi. O görüntüyü ilk izlediğinde Hindistan sandığını ancak açıklamayı okuyunca Adana olduğunu öğrendiğini belirten Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "İlgili zabıta müdürlüğünün denetimlerini arttırmasını istiyoruz, sokaklarda ve pazarlarda daha etkin olursa bu görüntüler olmaz" dedi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesinde bir kişi sokak ortasında açıkta et satması görenleri hayrete düşürdü. Adana gibi sıcak bir ilde açıkta et satılmasına vatandaşlarda tepki gösterdi. O anlar cep telefonu ile çekilip sosyal medyada paylaşılınca, 'Hindistan değil Adana' benzetmeleri yapıldı. Bu duruma hem vatandaşlar, hem de kasaplar odası tepki gösterdi.

Oda Başkanı Yağmur: "Görüntüleri izlediğimde Hindistan sandım"

Yağmur, "O görüntüleri bizlerde hayretler içerisinde izledik. Adana sıcak olduğu için o etlerin muhakkak dolapta muhafaza edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde havalar daha da ısınacak ve bu görüntülerin Adana'da olmaması gerekiyor. Tarım İl Müdürlüğü ile konuyu paylaştık. İlgili zabıta müdürlüğünün denetimlerini arttırmasını istiyoruz. Zabıta, sokaklarda ve pazarlarda daha etkin olursa bu görüntüler olmaz. O görüntüyü ilk izlediğimde Hindistan sandım ancak açıklamayı okuyunca Adana olduğunu öğrendim. Bu görüntü utanç verici, aynı şeylerin olmamasını istiyoruz. Bu denetimler zabıtanın işi o nedenle Seyhan ve Yüğreğir'de daha etkin olunması gerekiyor" dedi.

Afganistan ve Hindistan'a benziyor görüntüler

Vatandaşlardan Fazlı Mete ise görüntüleri izleyince tepkisini gizleyemeyerek, "O eti satan kişi insan olamaz. O etlerin dolapta saklanması gerekiyor. Bu görüntüleri görünce yoksul ve fakir ülkeler aklıma geldi" diye konuştu.

Vatandaşlardan İbrahim İlhan da, "Böyle et satılmaz. Kapalı bir alanda satış yapılması gerekiyor. Adana sıcak bir il, insan sağlığı için çok tehlikeli bir görüntü. Bu gıda maddesi ve soğuk bir alanda saklanması gerekiyor. Afganistan ve Hindistan'a benziyor görüntüler" şeklinde konuştu.

Açıkta et satılmasına tepki göster vatandaşlardan Nihat Canlı Işık ise "Bu şekilde et satılmaz, ne olduğu bile belli değil. İnsanlar için çok tehlikeli bir durum"diyerek düşüncelerini aktardı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı

23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor

Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan yıldızı alıyor
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.