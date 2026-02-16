Haberler

Kuzenine IBAN veren genç kız cezaevine girdi, engelli annesi gözyaşlarına boğuldu

Kuzenine IBAN veren genç kız cezaevine girdi, engelli annesi gözyaşlarına boğuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da kuzenine IBAN numarasını verdiği gerekçesiyle 15 dava açılan 22 yaşındaki Arzu Aydın, 3 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Genç kızın annesi Türkan Budak, kızının mağdur olduğuna ve yaşadıkları zorlu sürece dikkat çekti.

Adana'da kuzenine IBAN numarasını verdiği gerekçesiyle hakkında 15 dava açılan ve 3 yıl 2 ay 3 gün hapis cezası alıp cezaevine giren genç kızın annesi Türkan Budak, "Onu cezaevinde bırakıp gelmek çok zor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Terzilik yapan 22 yaşındaki Arzu Aydın, iddiaya göre 2023 yılında kuzenine IBAN numarasını verdiği gerekçesiyle hakkında açılan davalar sonucu 3 yıl 2 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. 28 Ekim 2025'te cezaevine giren Aydın'ın 14 ayrı dosyasının bulunduğu, bir dosyadan ise istinaf aşamasında 2 yıl 2 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.
Genç kadının kas erimesi hastalığı nedeniyle yüzde 50 fiziksel engelli annesi Türkan Budak (44), kızının mağdur olduğunu savundu.
"Kuzenine IBAN verdi cezaevine girdi"
Eşinden bir süre önce ayrılan anne Budak, kızının iyi niyetinin kurbanı olduğunu öne sürerek, "Benim kızım 2023 yılında kuzenine güvenip IBAN'ını verdi. Kızımın adına o IBAN nedeniyle tam 15 dava açıldı. Bir davadan 3 yıl 2 ay ceza aldı. Evden alıp götürdüler. 1 ay Tarsus Kapalı Cezaevi'nde kaldı. Şu an Karataş Kadın Cezaevi'nde yatıyor. Çok zor süreçlerden geçiyorum. Küçük kızım lupus, ben ise kas hastasıyım. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" dedi.
"Bu gençlere yazık olmasın"
Kızının istinafta da 2 yıl 2 ay cezası olduğunu ifade eden anne Budak, "İnşallah öyle bir şey gelmez. O da olursa artık ben kaldıramam. Bu gençlere yazık olmasın. Kızımın adına dolandırıcılık yapılmış. Büyük mağduriyetler yok. Zararı olanlar yüksek miktar istemelerine rağmen yolladım. Borç içine girdim ama yeter ki kızım kurtulsun" diye konuştu.
"İnsanın evladına el uzatamaması en zor şey"
Yürüme zorluğu çektiğini söyleyen anne Budak, "Benim elim ayağım oydu. Yemeğimi dahi kızım hazırlardı. Genç kız boynu bükük kalmasın diye her hafta görüşe gidiyorum. Cezaevinde onu görünce çok kötü hissediyorum. Onu ardımda, o kapının arkasında bırakıp gelmek çok zor oluyor. İnsanın evladına el uzatamaması en zor şey. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Kızım 19 yaşında bir cahillik yaptı. Onun bu cahilliği hepimize mal oldu" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız

Araç sahipleri dikkat! Sil baştan değişiyor, parayı peşin alacaksınız
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim

İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif

2016'da boşanmışlardı, şampiyon kalecinin eşine ahlaksız teklif
İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

2 kadın polisi, kalabalık grubun elinden binbir güçlükle aldılar
Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap! 'Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?'

Azerbaycan firs lady'sinden muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı