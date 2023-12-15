Üye Girişi
Haberler

Adana'da Çocukların Bedensel Söz Hakları Atölye Çalışması Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD) tarafından yürütülen Çocukların Bedensel Söz Hakları Yaygınlaştırma Programı kapsamında atölye çalışması düzenlendi. Programda çocuk algısı, çocuk katılımı, cinsel istismara karşı önlemler ve istismarla mücadelede yetişkin sorumlulukları gibi konular ele alındı.

Cinsel istismarın önlenmesi ve çocukların bedensel söz haklarının duyulması için Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca; Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD) tarafından yürütülen Çocukların Bedensel Söz Hakları Yaygınlaştırma Programı çerçevesinde 11-15 Aralık 2023 tarihleri arasında atölye çalışması gerçekleştirildi.

Programda; çocuk algısı, çocuk katılımı, çocukların bedensel söz hakları, cinsel istismara koruyucu-önleyici yaklaşım ve istismarla mücadelede yetişkinlere düşen sorumluluklar gibi başlıklar içeren atölyede, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görev alan 20 meslek elemanı eğitim aldı.

Eğitim boyunca Toplumdaki Çocuk Algısı ve Çocuklara Yaklaşım, Çocuk Hakları, Koruma ve Katılım, Bedensel Söz Hakları ve Çocuklar için Onay Kavramı, Çocuklarda Cinsel Gelişimin Desteklenmesi, Toplumsal Cinsiyet ve Yaşama Yansımaları, Koruyucu-Önleyici Yaklaşım, Cinsel İstismar: Tanımı, Biçimleri, Mitler ve Gerçekler, Cinsel İstismarı Fark Etmek ve İstismara Müdahale Yöntemleri, Yetişkinlerin Cinsel İstismarla Mücadeledeki Sorumlulukları, Bildirim Yükümlülüğü ve Hukuki Boyut, Yetişkin Seminerleri için Materyal ve Öneriler, Çocuk Güvenliği Politika Belgesi konularına değinilerek grup çalışmaları yapıldı.

Atölyeye katılım sağlayan meslek elemanları, atölyeyi takip eden altı ay içerisinde; ebeveyn, öğretmen, sosyal çalışan, meslek uzmanı vb.; yetişkinlere yönelik uygulama/seminer ve eğitim gerçekleştirecekler. Programın son gününde eğitime katılım sağlayan personele sertifika verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adana Büyükşehir Belediyesi Aralık Çocuk Kadın Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMASI: UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? Ürdün vize istiyor mu? Ürdün hangi dili konuşuyor? EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? 5000 lira ikramiye ödemesinde son durum nedir? ECE GÜNER İYİ PARTİ NEDEN İSTİFA ETTİ? İYİ Parti milletvekili Ece Güner ayrıldı mı? Uruguay hangi kıtada yer alıyor? Uruguay nüfusu ne kadar? Cumartesi noter açık mı? Cumartesi günü noter saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Noterler hafta sonu çalışıyor mu? Umman nerede, hangi kıtada? Umman para birimi nedir? MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? MasterChef Sergen ve Esra kavga mı etti, neden tartıştı? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024? Bambaşka Biri YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title