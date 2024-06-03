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Adana'da çocuklar yasak olmasına rağmen sulama kanallarında yüzmeye devam ediyor

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Adana'da kavurucu yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte çocuklar yasak olmasına rağmen sulama kanallarında yüzmeye devam ederken, 15 yaşındaki bir çocuğun ise 'Yüzme bilmeyenleri döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar ağlasın' demesi pes dedirtti.

Adana'da kavurucu yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte çocuklar yasak olmasına rağmen sulama kanallarında yüzmeye devam ederken, 15 yaşındaki bir çocuğun ise "Yüzme bilmeyenleri döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar ağlasın" demesi pes dedirtti.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı artmaya başladı. Sıcakların artmasıyla birlikte son 10 yılda 250'den fazla kişinin boğularak öldüğü, her yıl yaklaşık 30 kişinin öldüğü kanalda çocuklar ölümüne kulaç atmaya başladı.

Ölümüne serinliğe atlayan çocuklar yürekleri ağza getirirken bazılarının söylediği sözler ise pes dedirtti.

"Önce uyarıp sonra dövüyoruz"

15 yaşındaki Halil Koşar, sulama kanalına yüzmeyi bilmeyenler geldiğinde dövdüklerini anlatarak, "Bizler yüzmeyi bildiğimiz için sorun olmuyor ama bazen yüzmeyi bilmeyen çocuklar geliyor. Onlara 'suya girmeyin' diyerek uyarı yapıyoruz. Eğer bizi dinlemezlerse döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar üzülüp ağlasın" dedi.

"Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin"

13 yaşındaki Mehmet Demir ise sulama kanalına girmekten korkmadığını söyleyip boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğu kurtardığını anlattı. Demir, "Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Havalar sıcak bizler de yüzmek zorundayız. Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Burada az önce birisi boğuluyordu ben ve arkadaşlarım kurtardık. Eğer onu kurtarmasak anne ve babası üzülecekti" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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