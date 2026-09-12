Haberler

Adana’da çocuklar orman yangınından etkilenen vatandaşlar için tezgah açtı

Adana’da çocuklar orman yangınından etkilenen vatandaşlar için tezgah açtı
Güncelleme:
+37 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA (İHA) – Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan çocuklar, orman yangınında evleri ve ahırları zarar gören vatandaşlar için tezgah açtı.

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan çocuklar, orman yangınında evleri ve ahırları zarar gören vatandaşlar için tezgah açtı. Çocuklar annelerinin hazırladığı poğaça, kek ve simitleri satarak gelirini yangında evleri zarar gören vatandaşlara ulaştırmak üzere Kozan Kaymakamlığı'na teslim edecek.

Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül'de başlayıp 11 Eylül'de kontrol altına alınan orman yangınında evleri ve ahırları zarar gören vatandaşlar için çocuklar mahallerin de örnek bir dayanışma sergiledi. Karacaoğlan Mahallesi 11062 Sokak'ta evlerinin önünde tezgah açan çocuklar, annelerinin hazırladığı poğaça, kek ve simitleri satarak elde edecekleri geliri Kozan Kaymakamlığı aracılığıyla yangın bölgesine ulaştıracak.

"Bizim milletimiz yardımseverdir"

Mahalle sakinlerinden Harun Abdullah Baysal, çocukların davranışından dolayı duygulandığını belirterek, "Mutlu oldum, duygulandım. Bizim milletimiz yardımseverdir, dayanışma ruhu içerisindedir. Depremde de yaşadık, gördük. Bugün bölgemizdeki yangınlar için gençlerimiz satış yaparak gelirini yangın bölgesine vereceklerinden dolayı mutluyum. Ailelerine, gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Bereketli geçmesini diliyorum" dedi.

Vatandaşlardan Ahmet Hakan Temizkan ise çocukların yaşlarına rağmen böyle anlamlı bir düşünce ortaya koymasının önemli olduğunu ifade ederek, "Bu yaşta böyle düşünmek güzel. Teşekkür ediyoruz, emeklerine sağlık" diye konuştu.

Çocuklardan Ahsen Ünal, yangın bölgesindeki ailelere destek olmak istediklerini belirterek, "Arkadaşlarımla böyle bir proje düşündük. İnsanlara yardım edeceğiz. Simit, poğaça ve içecekler satıp yangında zarar görenlere yardım edeceğiz" dedi.

"Limonata, şerbet ve simit satıyoruz"

Alya Özcan ise yardım etmek için ailesiyle birlikte karar aldıklarını söyleyerek, "İnsanlara yardım etmeyi çok sevdiğimiz için yangın bölgesindeki çocuklara ve ailelere destek olmak istiyoruz. Limonata, şerbet ve simit satıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek

Petrol fiyatları çıldırdı, Trump'tan yeni "savaş" sözleri geldi

Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz

Yavaş'tan Erdoğan resti: Görüşmeye devam edeceğiz
'Şimşekler' suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı

Özel harekattan 11 ilde operasyon! 10 şirkete el konuldu, 64 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok

Öcalan için yapılan villada yok yok
Görenler tanıyamıyor! Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü

Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü
Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba

Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı

Yıldız isimden veda!
Fenomen Semih Varol canlı yayında sınırı aştı! Türk polisine küfür etti

Fenomenden canlı yayında skandal sözler! Türk polisine küfür etti
Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal 'haftalık tatil' kararı

Yargıtay'dan emsal 'haftalık tatil' kararı
Yeni Parti'de isim krizi iddiası! Yargıtay'ın 'Kullanamazsınız' dediği öne sürüldü

Yeni Parti kapanıyor mu? Özgür Özel'e kötü haber