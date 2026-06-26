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Nikah dairelerinde 26.06.2026 yoğunluğu

Nikah dairelerinde 26.06.2026 yoğunluğu
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Adana'da evlilik tarihlerinin akılda kalıcı olmasını isteyen yüzlerce çift, '26.06.2026' rakam uyumunu yakalamak amacıyla nikah dairelerine akın etti. Tarihin özel olmasını isteyen çiftler, bu sembolik günde 'evet' demenin mutluluğunu yaşadı.

Adana'da evlilik tarihlerinin akılda kalıcı olmasını isteyen yüzlerce çift, "26.06.2026" rakam uyumunu yakalamak amacıyla nikah dairelerine akın etti.

26.06.2026 tarihinde nikah yapmak isteyen çiftler, Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da da yoğunluğa neden oldu. Bu sembolik günde evlendirme dairelerinde randevu defterleri tamamen doldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren hareketliliğin gözlendiği nikah dairelerinde çiftler, bu anlamlı günde "evet" demenin mutluluğunu yaşadı. Memurların çiftlerin işlemlerini yetiştirmek için yoğun mesai harcadığı törenlerde, salon girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bu anlamlı tarihi ölümsüzleştiren çiftlerin heyecanına ortak olan davetliler salonları doldururken, yüzlerce çift evlilik tarihlerini "26.06.2026" olarak tescillemenin mutluluğunu yaşadı.

"Unutulmaması için özellikle seçtim"

Tarihin özel olmasını istediğini belirten Merve Aliyebiçer, "Evet özellikle seçtik, sonu başı aynı olduğu için. Kelimeler ile ifade edemeyiz. Ben özellikle seçtim unutulmaması için" dedi.

Efekan Efe ise, "Unutulmaz olsun istedik, çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Gelin hanım seçti tarihi" diye konuştu.

"Tarihi rüyamda gördüm"

Tarihin akılda kalıcı olduğunu söyleyen Ali Mümtaz Çelik, "Güzel bir tarih, akılda kalıcı bir tarih. O yüzden tercihimiz de bu yönde oldu. Mutluyuz, şu an buradayız. Bir ömür mutluluğa ilk adımı atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Buket Hünerli Türkoğlu da, "Zor bir süreçti, birbirimizi bulduğumuza da çok mutluyuz. Tarihin önemi; rüyamda nikah tarihini 25.05.2025 olarak görmüştüm o gün yapamadık, eşim de '26.06.2026 tarihinde olsun' dedi. Biz de hemen yaptık" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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