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Adana'da belediyeye ait atık yüklü TIR devrildi, yaralı şoför hastaneye kaldırıldı

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Adana'da TAG Otoyolu'nda sabah saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait atık yüklü TIR, virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak devrildi. İtfaiyenin çıkardığı yaralı şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Adana'da otoyolda virajı döndüğü sırada kontrolden çıkan atık yüklü TIR, devrildi. İtfaiyenin araçtan çıkardığı yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun, Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 38 DB 558 plakalı atık yüklü TIR, virajı döndüğü sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı şoför, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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