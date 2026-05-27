Haberler

Adana'da köylerde asırlık bayramlaşma geleneği

Adana'da köylerde asırlık bayramlaşma geleneği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde Kurban Bayramı'nda köylerine giden vatandaşlar, atalarından miras kalan bayramlaşma geleneğini bu yıl da yaşattı. Bayram namazı sonrası bir araya gelen mahalle sakinleri, yarım asırdır süren bu geleneği devam ettirdi.

Adana'da Kurban Bayramı için köylerine giden vatandaşlar, geleneksel bayramlaşma törenlerinde bir araya geldi. Köyde atalardan miras kalan bayram sabahı bayramlaşma geleneği bu yıl da yaşatıldı.

Kozan ilçesi Kuytucak Mahallesi'nde bayram gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, aileleri ve yakınlarıyla bayramlaşarak hem hasret giderdi hem de yıllardır süren geleneği devam ettirdi.

Mahalle sakinlerinden Sinan Yiğenoğlu, "Kendimizi bildik bileli bu gelenek sürer. Ramazan Bayramı'nda ikramlar olur, Kurban Bayramı'nda ise herkes kurbanını keseceği için önce bayramlaşılır, ardından mahalleye gelenler kurbanlarını keser" dedi.

Ali Göktürk ise "Yarım asırdır bu gelenek devam eder. Herkes gelir, bayramlaşır" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı

Acının gölgesinde bayram namazı
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Kene popülasyonu arttı, uzmanlar tedbir çağrısı yaptı

Ölümcül tehlike yeniden hortladı
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti