Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldıktan sonra gazetecilerle bayramlaştı. Basın mensuplarına simit ikram eden Erdoğan’ın "Rize simidinin yeri başka değil mi" sorusuna verdiği yanıt herkesi gülümsetti. Erdoğan, "Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Namaz sonrası cemaatle bayramlaşan Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarıyla da sohbet etti.

GAZETECİLERE SİMİT İKRAM ETTİ

Bayramlaşma sırasında gazetecilere simit ikram eden Erdoğan’ın samimi tavırları dikkat çekti. Simit dağıtımı sırasında renkli diyaloglar yaşandı.

"RİZE SİMİDİ APAYRI"

Bir gazetecinin “ Rize simidinin yeri başka değil mi?” sorusuna Erdoğan, “Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı” yanıtını verdi.

CAMİ ÇIKIŞINDA BAYRAM MESAJI

Erdoğan, bayramların sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve dayanışma günleri olduğunu vurgulayarak herkesin Kurban Bayramı’nı kutladı. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, cami çevresinde kendisini bekleyenlerle de bayramlaştı.

Çağla Taşcı
