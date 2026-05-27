Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da basın mensuplarıyla ile bayramlaştı. Burada gazetecilerin sorularına yanıt veren Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in "CHP Genel Başkanını CHP üyeleri seçsin" teklifiyle ilgili de konuştu. Kılıçdaroğlu, "Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay yapılır" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL İLE DÜŞMAN DEĞİLİZ, BAYRAMLAŞIRIZ"

"Özgür Özel ile yüz yüze gelir misiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Özgür Özel ile bayramlaşma olur. Özel ile yüz yüze geliriz niye gelmeyelim. Düşman değiliz, aynı partideniz, bir araya geliriz, buluşuruz, konuşuruz, görüşürüz. Böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı dönülemez noktalara taşımak doğru değil" dedi.

"TEDBİR KARARI KALKINCA KURULTAY OLUR"

Kurultay gündemine ilişkin ise Kılıçdaroğlu, "Kurultay yapacağız arkadaşlar, kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım, tedbir kararı var, tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır, sorun yok" ifadelerini kullandı.

"İHRAÇ SÜRECİ DEDİKODU"

"İhraç süreci başlatılacak mı?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bir sürü dedikodu arkadaşlar, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır, bir kişi tutup da 'Ben bunu beğenmedim, ihraç edeyim' Öyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

'Mutlak butlan' kararına yönelik Kılıçdaroğlu, "Davanın tarafı değilim, dava nedir, hangi süreçtir bilmiyorum. Biz karara uyduk. Bir sürü dedikodu var, herkes bir şey söylüyor" dedi.

GENEL MERKEZ'E POLİS MÜDAHALESİ

CHP Genel Merkez'inin tahliyesi için polis müdahalesi isteyen Kılıçdaroğlu soru üzerine, "Herkes yasalara uymak zorundadır. Halkla buluşmada anlatacağım. CHP Genel Merkezi'nden dışarıya taş atılmamıştır. Ben kapıları kapatacağım olmaz. Bir partinin kapıları halka, milletvekillerine kapatılamaz. Bizim tarihimizde yoktur.

Gerekçelerinin anlatılması lazım, CHP Genel Merkezi 24 saat açıktır. CHP Milletvekilleri randevu alarak gelmez buraya. Burası parti, her saatte herkes gelebilir. Protesto etmeye de gelebilir. Biz demokrasiye inanıyoruz. Zaten siyasetin doğasında vardır bu. Orası kimsenin babasının malı değildir."

Kaynak: Haberler.com