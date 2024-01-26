Üye Girişi
Haberler

Adana Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde Otizm Destek Merkezi açıldı. Merkez, otizmli bireylere ve ailelerine destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde Otizm Destek Merkezi açıldı.

Özdemir Sabancı Bulvarı Eski Baraj mevkisinde hizmete giren Otizm Destek Merkezi'nin açılışına, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra özel gereksinimli bireyleri temsil eden derneklerin yöneticileri ve üyeleri, aileler, dezavantajlı bireyler, siyasiler, muhtarlar, Adanalılar, basın mensupları katıldı.

ZEYDAN KARALAR'A TEŞEKKÜR

Açılışta ilk konuşmayı yapan özel gereksinimli birey annesi ve Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübu Başkanı Zehra Eruçar, evladının Otizm Destek Merkezi'nde, güvenli alanda, öğretmenler, psikolog ve fizyoterapist eşliğinde hizmet aldığını söyleyerek, sağladığı imkanlar için Başkan Zeydan Karalar'a teşekkürlerini iletti.

Başkan Zeydan Karalar ise "Engelli evlatlarımıza faydalı bir tesisin açılışını yapıyor olmak büyük bir mutluluk. Adana'ya kazandırdığımız her zenginlikte, her yatırımda fazlası ile mutlu oluyoruz. Çünkü sizleri ve Adana'mızı çok seviyoruz. Bu bir adanmışlık, yaklaşık 10 senedir durmadan, dinlenmeden Adana Adana Adana için çalışıyoruz" diye konuştu.

35 BİN METREKARELİK ÇOK AMAÇLI TESİS

Açılışta bir de yeni dönem müjdesi duyuran Başkan Zeydan Karalar, Real civarında, yaklaşık 35 bin metrekarelik alana, engelli bireylere yönelik içinde ofislerin, parkların, eğitim alanlarının bulunacağı, Türkiye'ye örnek bir tesisi Adanalılarla buluşturacaklarını kaydetti.

ZOR ŞARTLARDA ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLER

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin şu ana kadar yaptığı hizmetlerle ilgili bilgiler de veren Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Olağanüstü kötü koşullara, borç yüküne, pandemiye ve depreme rağmen devasa hizmetlere imza attık. Dokunmadığımız, hizmet yapmadığımız köy, mecra, ilçe, mahalle yok" dedi ve yapılan işleri şöyle anlattı: "3 alt geçit yaptık, 8 adet daha yapacağız. Trafiği rahatlatmak için 5 bulvar yaptık. 310 iş makinesi, 111 otobüs aldık. Böylece kira giderlerimizi azalttık. 221 cadde ve bulvarı yeniledik. Arıtmalar yaptık, asbestli boruları değiştirdik, seli önleyecek altyapı çalışmaları gerçekleştirdik. Doğru yönetim ve mali disiplinle belediyenin gelirlerini artırdık. Adana'dan yapılan ithalatın, Adana üzerinden kodlanmasını sağlayarak belediyenin gelirini yılda 1 milyar lira artırdık. Çiftçimize, zor durumdaki halkımıza önemli destekler sağladık. Borcu gelirinin 4 katı olan belediyeyi, geliri borcunun 4 katı haline getirdik. Adana'mızın çehresini güzelleştirirken, bir yandan da sosyal belediyecilik örneği olan; ücretsiz kurs merkezleri, NİYET Akademiler, donanımlı kütüphaneler, kız-erkek öğrenci yurtları, mahalle merkezleri, gündüz bakımevleri, ücretsiz modem ve internet gibi sayısız hizmeti sizlerle buluşturduk. Bunların her biri için halkımız adına çok mutluyuz."

YENİ DÖNEMDE OTOGAR VE METRO

Otogar Projesi'nin yeni dönemde onaylanarak yapımına başlanacak ilk işler arasında yer aldığını da sözlerine ekleyen Başkan Zeydan Karalar, onaylanan metro projesi için Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederek, "5 yıl içerisinde metronun 2'inci etap hattını, büyük bir sorunla karşılaşmazsak bitireceğiz. Kültür merkezi, yeni kütüphaneler, marina yapacağız. Daha çok sayıda sokak hayvanının kısırlaştırılması için ilçe belediyeleriyle birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Otizm Destek Merkezi, özel gereksinimli çocuk annesi Nazlı Işık'ın Başkan Zeydan Karalar'a çiçek takdimi ve kurdele kesimi ile açıldı.

OTİZM DESTEK MERKEZİ

Otizm Spektrum tanısı konulmuş, otizmli bireylere ve ailelerine uzman psikologlar, sosyologlar ve fizyoterapistler eşliğinde destek olmayı amaçlayan Otizm Destek Merkezi, özel çocuklara sahip olması nedeniyle evden dışarı çıkamayan ailelerin, sosyalleşebilecekleri, çocuklarının rahatça ve güvenli şekilde vakit geçirebilecekleri bir ortam sağlıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Otizm Engelliler Yerel Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi? Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileziği sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title