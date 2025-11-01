Haberler

Abdullah Şahin İçin Taziye Programı Düzenlendi

Güncelleme:
23. Dönem TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in babası Abdullah Şahin için Ankara'da düzenlenen taziye programına çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve vatandaş katıldı. Programda Mevlid-i Şerif okundu ve merhum için dualar edildi.

23. Dönem TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in babası, Karabük Milletvekili Cem Şahin'in dedesi Abdullah Şahin için Ankara'da taziye programı düzenlendi.

Bir hafta önce vefat eden Abdullah Şahin için Ankara Karabüklüler Vakfı (KAR-VAK) Merkezinde düzenlenen taziye programına, çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve vatandaş katıldı.

Programa; Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ali Şahin'in yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, önceki dönem Bakan Yardımcısı ve Kardemir Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan, önceki dönem Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve İlhami Yılmaz, KARVAK Başkanı Nizamettin Yücel ile çok sayıda Karabüklü bürokrat, iş insanı ve vatandaş katıldı.

Programda Mevlid-i Şerif okunurken, merhum Abdullah Şahin için dualar edildi.

Katılımcılara hitap eden Mehmet Ali Şahin, taziye sürecinde destek olan herkese teşekkür ederek,"Bu acılı günümüzde yanımızda olan tüm dostlarımıza minnettarız. Merhum babamızı rahmetle ve dualarla anmak üzere bir araya gelen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
