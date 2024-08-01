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Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan Abdülhamid Han sondaj gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı

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Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle 'Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına katılan filonun en güçlüsü olduğu belirtiliyor.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan sondaj gemisi Abdülhamid Han, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 14.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Türkiye'nin denizlerde doğal gaz arama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla enerji filosuna eklediği yedinci nesil teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki sondaj gemisi saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Abdülhamid Han sondaj gemisi, boğazın manevra yapılması güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Abdülhamid Han, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle 'Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına katılan filonun en güçlüsü olarak öne çıkıyor. Gemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos 2022'de yapılan törenle ilk görev yerine uğurlanmıştı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Boğazı Marmara Denizi Abdülhamid Han Hidrokarbon Çanakkale Türkiye Yerel Haberler

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