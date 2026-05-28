Haberler

Reuters: "ABD, İran'a yeni hava saldırıları düzenledi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, İran'ın Bender Abbas kenti doğusunda, kendi güçleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu değerlendirilen bir askeri bölgeye hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda çok sayıda İran insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.

ABD'nin İran'da bulunan ve kendi güçleri ile Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu değerlendirilen bir askeri bölgeye yeni hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

İran'ın Bender Abbas kentinin doğusunda patlama seslerinin duyulmasının ardından, ABD cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, İran'a yeni hava saldırıları düzenlediklerini söyledi. İsmini gizli tutan yetkili, saldırılarda ABD güçleri ile Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu değerlendirilen bir askeri bölgenin hedef alındığını ifade etti. Ayrıca, İran'a ait çok sayıda insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü aktarıldı.

İran'da patlama sesleri duyulmuştu

İran'daki Fars Haber Ajansı, yerel saatle 01: 30 sıralarında ülkenin güneyinde bulunan Bender Abbas kentinin doğusunda 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirmişti. Seslerin nedeninin ve tam olarak nereden geldiğinin henüz kesin olarak bilinmediği aktarılırken, detaylı incelemelerin sürdüğü vurgulanmıştı. Bender Abbas şehrindeki hava savunma sistemlerinin birkaç dakikalığına aktif hale getirildiği ifade edilmişti. İran makamlarından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis

Parayı koyacak yer bulamayacaklar! Süper Lig devine tam 55 milyon euro
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor

Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Yazılan notlar çok konuşulacak

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor

Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı

İşte bir şehrimizden 100 yıllık muhteşem geleneğin görüntüleri