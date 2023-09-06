Abb'nin Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Görücüye Çıktı

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Başkentli hayvanseverler, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 93 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 'Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Başkentte her can değerlidir' anlayışı doğrultusunda sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda önemli çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik sorunları çözüme kavuşturmak için tüm paydaşlarla ve hayvanseverlere iş birliği yapıyor.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Başkentli hayvanseverler, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 'Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundular.

MERKEZİN ORTAK AKILA TAHSİS EDİLMESİ PLANLANIYOR

Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, ziyaretçilere yapımı süren merkezi gezdirirken önemli açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ortak akıl vurgusuyla kent yönetiminde Başkentlilerin görüşlerine büyük önem verdiğini belirten Ünsal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, burasının kullanım hakkını, tarafların sorumlulukları protokolle belirledikten sonra dernek ve vakıf statüsündeki hayvanseverlere tahsis etmeyi düşünüyor" müjdesini verdi.

'Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında 20'den fazla dernek ve vakıf yöneticisiyle bilgi paylaşımında bulunduklarını belirten Ünsal, şunları kaydetti:

"Bu alan 6 bin sokak hayvanı kapasiteli ama bu 6 bin sokak hayvanını bir anda burada toplayarak tedavi etmek gibi bir niyetimiz ya da hayvanları burada tutma gibi bir amacımız yok. Burası daha projelendirirken çevre illerde olabilecek bir afet, deprem anında da sokak hayvanlarını getirip burada tedavi ve rehabilitasyonlarını yapmak amacıyla oluşturulmuş bir proje. Bu alanda çalışmalar devam ediyor ve kısa bir süre içerisinde bitecek. Bu alanı ağaçlandıracağız. Şu anda ağaç dikim mevsimi olmadığı için ağaç dikimine başlamadık. Asfalt yolunu yapacağız. Saha içerisinde gerek tedavi merkezi, gerek hayvanları bulunduracağımız diğer yerlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Güzel bir toplantı oldu, hayvanseverlerin fikirlerini aldık. Bu görüşmelerimiz devam edecek."

HAYVANSEVERLER PROJEDEN MEMNUN

'Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sahipsiz sokak hayvanları için çok önemli bir proje olduğunu ve büyük bir eksiklik giderileceği için mutluluk duyduklarını dile getiren hayvanseverler ise şöyle konuştu:

-Tuğba Gürsoy (Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı): "Niyet çok güzel, dönüm olarak arazi de gerçekten güzel. Eksiklikleri biz Daire Başkanımıza ve Veteriner İşleri Şube Müdürümüze ilettik. Zaten uzun yıllardır çok güzel ilişkilerle bu hayvanların yaşadıklarına dair şeyleri onlarla kontak halinde halletmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Büyükşehir ile sorun yaşadığımızı söyleyemem. Tehlike arz eden köpek ırklarıyla ilgili alanların geniş olduğunu gözlemledim, bu içime gerçekten su serpti. Onun dışında burada 6 bin köpeğin aynı anda kalabilmesi kanunun de mümkün değil çünkü Hayvanları Koruma Kanunu 'Hayvanı kısırlaştırıp, aşılayıp, hastaysa tedavi edip aldığın noktaya bırakmalısın' diyor. Dolayısıyla buralar kalıcı yerler değil ve sirkülasyonun olduğu yerler. Bunun sağlanacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bugüne kadar kontakta hiçbir sıkıntı yaşamadık. Şu anki görüşmelerimiz de onu gösteriyor."

-Rabia Erentuğ (Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü): "Yeni barınakta ısıtmalı kafeslere kadar her şey düşünülmüş. Buranın 6 bin kapasiteli olduğunu duyunca biz biraz üzülmüştük. 'Buraya 6 bin hayvan mı toplayacaklar, nasıl olacak bakımları?' diye. Allah'tan öyle bir şey söz konusu değilmiş, ihtiyaca yönelik olarak düşünülmüş. Çok güzel bir tesis oluyor. Buradan umudumuz çok, en başta Başkanımızdan umuduz çok çünkü bir başkan başta hayvan sevmezse bu tarz işler olmuyor. Bizim de elimiz, gözümüz, yüreğimiz burada olacak."

-Fulya Törün (Sağlıklı Patiler Derneği Başkanı): "Şu an inşaat halinde. Dışarıdan bakıldığı zaman eksiklikler görünüyor ama tamamlanan yerler de muhteşem duruyor. Bugün fikirlerimizi söyledik. Tamamlandıktan sonra tekrar ziyarete geleceğiz. Emeği geçenlerin ellerine sağlık, biz çok sevdik."