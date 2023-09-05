Abb Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde Haymana Temalı Sergi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "Haymana" temalı fotoğraf sergisi törenle açıldı. Haymana'nın doğal güzelliklerinin, sosyal yaşantısının ve yerel ürünlerinin tanıtıldığı fotoğraf sergisi, 11 Eylül 2023 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Haymana Belediyesi'nin iş birliğiyle "Haymana" temalı fotoğraf sergisine, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, ilçenin turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

"SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ'NİN 'SON KALESİ'NDE ÇOK GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ"

Serginin açılış törenine katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Haymana'da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi vererek, "Biz Haymana Belediye'mizle Sakarya Meydan Muharebesi'nin 'Son Kalesi'nde çok güzel işler yapıyoruz. Haymana'daki Şehitler Çeşmesi'ni Belediyemizle birlikte tamamladık. Çalış'taki Atatürk'ün bir dönem savaşı yönettiği karargahın çalışması bitmek üzere. Gavurkale ile ilgili olarak Belediyemiz iş birliğiyle Haymana'mızın turizm destinasyonuna önemli bir merkez olarak kazandıracağız. Amacımız sadece Sakarya Meydan Muharebesi'nde yapmış olduğu büyük kahramanlıklar ve ev sahipliğinde değil, barındırmış olduğu potansiyelle hem Ankara'mıza, hem Türkiye'mize, hem de Kapadokya ile entegre ederek turizmde önemli bir merkez haline getirmek" dedi.

SERGİ 11 EYLÜL 2023'E KADAR GEZİLEBİLECEK

Haymana'nın doğal güzellikleri, sosyal yaşantısı ve yerel ürünlerinin fotoğraflandığı sergi 11 Eylül 2023 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Sergi açılışına katılan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ise şunları söyledi:

"Bugün burada Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde bir fotoğrası sergisi düzenledik. Daha önceki sergiler Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgiliydi. Bugün de Haymana'ya dair tarımı, turizmi, kültürüyle ilgili çalışmalarımızı tamamladık ve açılışımızı yaptık. Bu sergi 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı etkinliklerinden bir tanesi. İstiyoruz ki Haymana'mızı bir de bu yönüyle tanısınlar ve Haymana'mıza gelsinler ağırlayalım kendilerini."