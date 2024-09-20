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9 Yıldır Kayıp Olan Ecrin Tunç İçin Aile Yardım Bekliyor

9 Yıldır Kayıp Olan Ecrin Tunç İçin Aile Yardım Bekliyor
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Mardin'in Midyat ilçesinde 14 Mayıs 2015'te kaybolan 4 yaşındaki Ecrin Tunç'tan 9 yıldır haber alınamıyor. Aile, devlet yetkililerinden kızlarının bulunması için yardım talep ediyor.

Mardin Midyat ilçesinde 14 Mayıs 2015'te 4 yaşındayken kaybolan Ecrin Tunç'tan 9 yıldır haber alınamıyor.

Ecrin Tunç 14 Mayıs 2015'te 4 yaşındayken Midyat ilçesi Harmanlı Mahallesi'nde en son evinin avlusunda oyun oynadığı esnada annesi temizlik yaparken köyün içine çıkıp kayboldu. Aile ve kolluk kuvvetlerinin aramalarına rağmen 9 yıldır Ecrin'den haber alınamıyor. Yetkilere seslenen aile, kızlarının bulunmasını istiyor.

Ecrin Tunç'un babası Bekir Tunç, kızının 14 Mayıs 2015'te saat 11.30'da kaybolduğunu fark ettiklerini söyledi. Köyün içini, çevre köyleri, köyün çıkışlarını, bütün araziyi kolluk kuvvetleri ile birlikte aramalarına rağmen herhangi bir sonuca ulaşamadıklarını ifade eden Tunç, "O dönemden bu yana kayıp ilanı dağıttık, herhangi bir sonuç alamadık ve şimdi devlet yetkililerden ricamdır, Ecrin'in bulunmasını istiyorum. Ecrin, hepimizin kızıdır. Aile olarak perişan haldeyiz. Gecemiz gündüz yok, devlet yetkililerinden ricamdır" dedi.

Tedavi gören küçük kızını kaybettikten sonra farkındalık oluşturmak için film çekmek gibi projelere başlayan Halil Tunçer ise "Ecrin olayından internette haberim oldu ve babasıyla ailesiyle tanışmak istedim. Konuyu detaylı bir şekilde öğrendim ve ben bir kız babası olarak hem son zamanlarda yaşanan olayları göz önünde bulundurup yıllardır kendi projemi gözünde bulundurup çocuklarımızla ilgili, ailelerle ilgili bu tarz vakalarla ilgili projeler çekiyorum. Kısa bir süre önce kızımı kaybettim. Bu tarz haberleri görünce ister istemez kendim de duygusal bazı problemler yaşıyorum" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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