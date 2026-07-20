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1500 rakımlı yaylada 88 yıllık gelenek: Binlerce kişi kol kola horon oynadı

1500 rakımlı yaylada 88 yıllık gelenek: Binlerce kişi kol kola horon oynadı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1500 rakımlı Çiğdem Yaylası'nda bu yıl 88'incisi düzenlenen şenlikte yöresel kıyafetlerini giyen binlerce kişi horon oynadı. Yaklaşık 25 bin katılımcının yer aldığı etkinlikte Karadeniz kültürünün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1500 rakımlı Çiğdem Yaylası'nda bu sene 88'incisi düzenlenen şenlikte yöresel kıyafetlerini giyen binlerce insan horon oynadı.

Bu sene 88'incisi düzenlenen Çiğdem Yaylası Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel kıyafetlerini giyen binlerce insan horon oynadı. Cuma günü başlayan şenliğe birçok yöresel sanatçı katıldı. Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı şenliklerde vatandaşlar, Karadeniz kültürünün gelecek nesillere aktarılması için iyi bir fırsat olduğunu aktardı. Şenliğe katılan Ayşe Altuntaş, "Çok eğleniyoruz. Bütün kıyafetlerimiz, kültür tanıtımlarımız ve rengarenk giyinen kızlarımızla büyüklerimizden bizlere kalan bu mirası gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'nin her coğrafyası renkli ama ben Karadenizli olarak gurur duyuyorum. Trabzonluyum, kalbim orada ama burada da o kültürü yaşatıyoruz. Bize her yer Trabzon" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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