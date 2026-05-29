Yaşlı kadın gençlik hayalini gerçekleştiriyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 82 yaşındaki Güliye Altındiş, gençlik yıllarında başlayan dikiş ve sanat tutkusunu Halk Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor. Eşini kaybettikten sonra çocukları ve torunlarını büyüten Altındiş, çini, rölyef, ebru ve yağlı boya gibi birçok branşta eser üreterek kişisel sergi açtı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki kadın, gençlik yıllarında başlayan dikiş ve sanat tutkusunu ilerleyen yaşına rağmen Halk Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor. 44 yaşındayken eşini kaybeden ve çocukları ile torunlarını büyüten yaşlı kadın, el emeği göz nuru eserleriyle hayatının ikinci baharını yaşıyor.

Gençlik çağlarında merak sardığı dikiş dikme tutkusunu hayatın tüm zorluklarına rağmen kaybetmeyen Güliye Altındiş (82), eşinin vefatının ardından kendini çocuklarına ve torunlarına adadı. Ailesini yetiştirdikten sonra yarım kalan sanat aşkına geri dönen Altındiş, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslara katılarak çiniden rölyefe, ebrudan yağlı boya resme kadar birçok branşta eser üretti. Hayata sanatla yeniden bağlandığını belirten azimli çınar, açtığı kişisel sergiyle de beğeniler topluyor.

"Gelinliğimi kendim diktim"

Gençlik çağında merak sardığı dikiş dikme tutkusuyla başlayan sanat aşkını ilerleyen yaşına rağmen devam ettiren Altındiş, "16 yaşımda evlendim, gelinliğimi kendim dikmiştim, gelin tacımı da kendim yapmıştım. Ben sanatı çok seviyorum. Devamlı bir şeylerle uğraşıyorum. Evde bile kalsam yine bir şeyler yapıyorum" dedi.

Halk Eğitim Müdürlüğü'nün vesilesiyle kendisine kişisel sergi açıldığını belirten Altındiş, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Müdürümüz vefat etmeden benim için kurs açılmıştı. Çok güzel oldu. Çiniden rölyefe, ebrudan keçe sanatına, tüp vitrailden yağlı boya resimlere kadar birçok eserim sergilenmişti. Çok mutlu olmuştum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
