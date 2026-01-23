Haberler

Huzurevi sakini Oktay, pul merakını yarım asrı aşkındır devam ettiriyor

Ankara'daki 75. Yıl Huzurevi'nde yaşayan 76 yaşındaki Hasan Basri Oktay, 56 yıldır sürdürdüğü pul biriktirme tutkusunu huzurevi sakinleriyle paylaşıyor. 60 ülkeden pullardan oluşan geniş koleksiyonu, geçmişten günümüze tarihi isimleri barındırıyor.

Ankara'da 75. Yıl Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan 76 yaşındaki Hasan Basri Oktay, lisede başladığı pul merakını 56 yıldır sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 75. Yıl Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayatını sürdüren Hasan Basri Oktay, gençlik yıllarında başladığı pul biriktirme tutkusunu burada da yaşatıyor. Oktay'ın koleksiyonunda eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı John F. Kennedy'den Kraliçe Elizabeth'e, Zeki Müren'den Kral Edward'a kadar pek çok tanınan ismin yer aldığı pullar ve albüm bulunuyor. 1935 yılından bugüne kadar Türkiye'nin neredeyse tam seri pullarına ve 60 ülkenin koleksiyonuna sahip olan Oktay, 15 günde bir farklı temalardaki koleksiyonunu huzurevi sakinleriyle paylaşıyor. Huzurevine 1,5 yıl önce geldiğini aktaran Oktay, burada yaşamayı eşiyle planladığını ancak onun ömrünün yetmediğini söyledi.

"Benim hayatım pullarım, çocuklarım ve torunlarım"

Pullara ortaokuldan itibaren merakının olduğunu söyleyen Oktay, "Benim hayatım, 1970 yılından beri yaptığım pul koleksiyonu, çocuklarım ve torunlarım. Burada yaşamayı sürdürüyorum, pullar bana çok iyi geliyor. Benim bütün derdim pullarla" dedi.

"Türkiye'nin 1935 yılından günümüze kadar neredeyse bütün seriler tam"

Koleksiyonunda çeşitli ülkelerin pullarının yer aldığını aktaran Oktay, "Önce Türkiye ile başladım, sonra İngiltere, Amerika derken gittikçe çoğalttım. Şu anda 60 ülke var. Bunu yaparken Efemera çıktı, onları almaya başladım. Antika pazarlarına giderim, nerede eski bir şey varsa ilgileniyorum. Şu anda Türkiye'nin 1935 yılından günümüze kadar neredeyse bütün seriler tam" şeklinde konuştu.

Pul biriktirme tutkusuna arkadaşlarının da katkıda bulunduğunu kaydeden Oktay, arkadaşlarıyla değiş tokuş yaparak eksik pullarını tamamladığını anlattı. Kaldığı huzurevinde kendisine ait özel panosunun olduğunu, pullarını burada farklı temalarla sergilediğini aktaran Oktay, "Huzurevinde Balkan ülkelerinin toplantısı vardı. Teklif ettim, sağ olsun sosyal çalışmacılar da destekledi. Bir tane boş pano vardı, girişe onu koydurmama izin verdiler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

