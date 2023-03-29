7 katlı binanın çatı katı ana isale hattı borusunun patlamasından böyle zarar gördü

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Yenimahalle'de patlayan ana isale hattı borusundan çıkan basınçlı suyun büyük hasara yol açtığı 7 katlı binada hasar tespit çalışması başlatıldı. Ana isale hattının patladığı o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yenimahalle'de öğle saatlerinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TİSKİ) ait ana isale hattında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Gürültü ile patlayan isale hattından çıkan basınçlı su asfaltı sökerek metrelerce yükseğe yükseldi. Yolun karşısındaki 7 katlı apartmana sıçrayan su ile ortalık adeta savaş alanına dönerken, uzun süre müdahale edilmeyen ana isale hattı nedeniyle tonlarca su karayolunu adeta göle dönüştürdü. Suyun bastığı karayolu çift şeritten ulaşıma kapanırken, basınçlı su nedeniyle hasar gören 7 katlı Sebat Apartmanı'nda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Bina çökme riskine karşı polis ekiplerince güvenlik şeridine alınırken, 7 katlı binanın çatı katının balkonu basınçlı su nedeniyle kırıldı.

Bölgeye gelen TİSKİ ekiplerince su akışının kesilmesi ile birlikte maddi hasar gören apartman ve işyerlerinde hasar tespit çalışması başlatıldı. Apartman sakinleri evlerindeki suyu kendi imkanları ile boşaltmaya çalışırken, bölgede belediye ekiplerince temizlik ve arıza onarım çalışması başlatıldı.

"Dışarıya bakmak istedim; camlardan akan sudan dışarısı görülmüyordu"

Ana isale hattı patlaması sonucu evi hasar gören Engin Taflan, yaptığı açıklamada "2 tane dairemde su en çok oraya vurdu. Balkonum kenardan yıkıldı" derken, yaşanan olay anında evde bulunan Esra Taflan ise "O anda evdeydim. Patlama ile birlikte su direk bizim evimize vurdu. Su evin içinde patladı, zannettik. Camlar kırıldı. Üst sokaktaki arabamın camı bile kırıldı. Üst katta yaşayan annemin evinin üstünden su akıyor. Binanın alt katlarına kadar su indi. Mutfak balkonumuzun camı kırıldı. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Dışarıya bakmak istedim. Camlardan akan sudan dışarısı görülmüyordu" ifadelerini kullandı.

Ana isale hattından çıkan basınçlı suyun hasar verdiği otomobil sahibi Kemal Koç da "Aklım kafamda değil. Su patladı. Haber verdik ama 2 saat boyunca kimse gelmedi. Arabamda maddi hasar meydana geldi. Camlarım kırıldı, içi su doldu" şeklinde konuştu. - TRABZON