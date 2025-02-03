Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor

Yardım talebi sonrası Türkiye bölgede askeri üs kuruyor
Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı 'kırmızı kod' ile acil durum ilan edildi

Yanı başımızdaki 400 depremin ardından yanardağ alarmı verildi
Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı

İmamoğlu'na destek için Çağlayan'a giden isim görevden alındı

67 Yaşında Üniversite Diploması Alan Filiz Aydın, Gazeteci Oldu

67 Yaşında Üniversite Diploması Alan Filiz Aydın, Gazeteci Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yaşayan 67 yaşındaki Filiz Aydın, yıllardır hayalini kurduğu üniversiteyi bitirerek gazeteci oldu. Anadolu Üniversitesi'nde '60 Yaş Üstü Tazelenme Üniversitesi' programını tamamlayan Aydın, başarı hikayesini ve gazetecilik serüvenini paylaştı.

Eskişehir'de yaşamını sürdüren Filiz Aydın, yıllardır hayalini kurduğu üniversiteyi 67 yaşında bitirip hem diplomasını aldı hem de gazeteci oldu.

Kent merkezindeki bir iş hanında dükkanı bulunan Filiz Aydın, küçüklüğünden beri hayali olan üniversite hayatını Anadolu Üniversitesi'nde '60 Yaş Üstü Tazelenme Üniversitesi' ile yaşadı. Tesadüf eseri keşfettiği Tazelenme Üniversitesi'nde 4 yıl okuyan Aydın, eğitim süreci başarıyla tamamlayarak diploma sahibi oldu. Ardından, arkadaşının iş yerinde yine tesadüf eseri tanıştığı bir gazete sahibi tarafından müdür olarak işe alınan azimli kadın, 67 yaşından sonra gazeteci oldu. Her sözde bir hikayesi olan Filiz Aydın, bu yaşta böyle işlerle uğraşmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

"Okuluma çok sevinerek başladım, 4 yıl eğitim gördük"

Çocuklarını büyüttükten sonra üniversite okumak istediğini ifade eden Aydın, "Telefonumda Anadolu Üniversitesi'nde 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesi'ni keşfettim. Hemen gidip kaydımı yaptırdım. Yedekten 25'inci sıradaydım, kabul edildim. Okuluma çok sevinerek başladım, 4 yıl eğitim gördük. Çok güzel ortamlarımız oldu, yeni şeyler öğrendik, gönüllü hocalar bize bilgi verdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, haklarını helal etsinler. Hangi bölüm diye soranlara ben her bölüm diye cevap verdim çünkü her bölümden gönüllü hocalar bize bilgiler verdiler" dedi.

"Yeri geldiği zaman her sözde bir hikayem var"

Arkadaşının dükkanında tesadüf eseri bir gazete sahibiyle tanıştığını belirten Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Atilla Bey bana, 'Çalışacak mısınız' diye sordu. Ben de, 'Bu yaşta nereye gireriz' diye cevap verdim. 'Ben size müdürlük teklif ediyorum' deyince kabul ettim, böyle bir gazetecilik serüveni başladı. 67 yaşından sonra gazeteci oldum diyeyim. Yeri geldiği zaman her sözde bir hikayem var. Her konuyu bir güzel söz söyleyip de bitiriyorum. Çok mutlu oluyorum, bu yaşta bunları başarıp becerdiğime de çok çok seviniyorum. 80 yaşındaki bir kadın üniversitemle ilgili olarak, 'Çok gereksiz bir uğraşı' demişti. 'O sizin düşünceniz' dedim, kimseye karşı kötü bir şey söylemedim. Çünkü sonunda insan başarınca kazanıyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İmamoğlu'na destek için Çağlayan'a giden isim görevden alındı
img

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
img

Kripto piyasalarında kara pazartesi: Milyarlarca dolar silindi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar eden İlker Gönen'in avukatına 'hücresine urgan bıraktılar' soruşturması

İntihar eden İlker Gönen'in avukatından gündem yaratacak idddia
Galatasaray'da ayrılık günü

Galatasaray'da ayrılık günü
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
16 yaşındaki kız darbedilip kaçırılmak istendi, mahalleli seferber oldu

Darbedilip kaçırılmak istendi, mahalleli seferber oldu
2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.