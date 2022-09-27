62 Yıldır Cam Altı Sanatı ile Uğraşan Usta Destek Bekliyor

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde cam altı resim sanatını devam ettirmeye çalışan 70 yaşındaki Şükrü Çağatay, 10 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 450 cam altı resim çalışması verdiğini, şimdi ise yaptığı resimlerin camın altında solup gittiğini söyledi.

Anadolu'da cam altı resim sanatını icra eden az sayıda isimden birisi olan Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde ikamet eden 70 yaşındaki Şükrü Çağatay, çocuk yaşlarda kendi kendine öğrendiği sanatını yeni nesillere de öğretmek isterken, yaptığı çalışmaların küçük atölyesinde solup gitmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Cam altı sanatçısı Şükrü Çağatay'a sahip çıkılmasını isteyen Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, Halk Eğitim bünyesinde açılabilecek kurs için kendilerinin de gerekli desteği verebileceklerini söyledi.

Su bazlı olan guaj boya, sulu boya, cam boyası, akrilik boya kullanarak, cam levha üzerine ters çevirerek resim çalışmasını yaklaşık 62 yıldır sürdüren Şükrü Çağatay, cam boyama işleminin oldukça zor ve zahmetli bir sanat olduğunu söyledi. Cam altı resim işlemi bittikten sonra camın ters çevrilmesi nedeniyle üstten alta doğru bir işlem uygulandığını aktaran Çağatay, ortaya çıkan biçimin desenini oluşturan çizgiler arasındaki yüzeyler ve arka fonu boyamak suretiyle çalışmasını tamamladığını bildirdi.

"CAMIN ALTINDA BU RESİMLER HEP SOLUP GİDİYOR"

Sanatçı Şükrü Çağatay, "450 tane Kültür Bakanlığı'na verdim. Bundan 10-15 sene önce. Ondan sonra da işte bazı resimler yaptım, fuarlara götürdüm. Şimdi ise usandım, küstüm yakama. Burada 140 tane 150 tane resmim kolilerin içerisinde çürümeye yüz tuttu. Camın altında bu resimler hep solup gidiyor yani. Bakanlık önceden alıyordu. Şimdi ise işte 10 seneyi geçkin almıyor. Birkaç yetkililere buradan söyledik. Sen getir oraya biz sana telefon ederiz dediler, hiçbirisi de gelip acizane almadılar da selam da vermediler. Elimdeki kart ile duruyorum" dedi.

ZAMANA YENİK DÜŞEN SANAT

Zamana, değişen kültürlere uyum sağlayamayan cam alı sanatı, her geçen gün varlığını yitirmeye devam ettiği, yurt genelinde bu sanat ile ilgilenen birkaç kişiden birisinin de Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yaşayan Şükrü Çağatay olduğu kaydedildi. Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, "Ülkemizin yetiştirdiği cam altı sanatçısıdır" dediği Şükrü Çağatay'ı anlatırken, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi 1960'lı yıllarda ilk başlarken annesinin fotoğrafını yaparken kendi yeteneğini keşfetmiş. Ondan sonra kişilere levha yazmış, kendi kendine duvarlara, kahve duvarlarına, manavlara duvar resimleri yapmış, daha sonra 1990'lı yıllarda Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar İşletme Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı Şükrü beyi keşfetmiş. Cam altı resimlerini incelemiş, Ankara'ya götürmüşler eserlerini, orada bizim de şahit olduğumuz 16 kişiden oluşan jüride eserleri geleneksel değer kabul edilerek alınıp satılmaya başlanmıştır. Sanatçının özelliği, kendisinin ustasının olmamasıdır. Yani bu işi kendiliğinden öğrenmiştir, yetenektir. Kendisi kendi kendini fark etmiştir. Naif dediğimiz, işte sade çalışan kendisi kendine has bir perspektif, derinlik, bir boyut anlayışı var. Bu öyle çalışıyor. Daha sonra da Osmanlı'da ünlü cam altı desenlerinin zaman zaman kopyalarını çoğaltıyor. Kendisinin hayalinde canlandırdığı resimlerin üretimlerini yapıyor. Bu ülkemizin önemli bir kıymetidir, değeridir. Özelliği bir ustasının olmamasıdır. Sanatının kaynağı kendisidir. Eserlerini de zaman zaman yurt dışında. Bazı müzelere geleneksel olduğu için isteniyor, gönderiyoruz. Şükrü beye kendi eserlerinin alınıp satılmasını sağlayacak bir yardım yapılırsa iyi olur. Biz bölgede kendisine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Böyle bir kıymet ortadan kaybolup gitmesin. Ustaları olsun çoğalsın, yaşasın."

"KENDİSİ ÖLÜNCE BU SANAT ÖLMESİN"

Belediye Başkanı Yalçın, cam altı resim sanatının kaybolmaması için Halk Eğitim bünyesinde bir kursun açılabileceğini, bu kursa katılacak gençlerin de sanatı geleceğe taşıyabileceklerini söyledi. Yalçın, "Bakanlık isterse Halk Eğitimi Müdürlüğü bir fon ayırır. Kendisine biz talebe buluruz. Kendisi usta öğretici olarak alınsın. Biz de desteğe belediye olarak hazırız. Kendisine birkaç gün içerisinde zaten bir atölye vereceğiz, çarşı içerisinde. Yaşasın bu devam etsin, bizim endişemiz bu. Şükrü bey Allah geçinden versin, kendisi ölünce bu sanat ölmesin. Bu bölgede bir kurs açılsın. Valilik destek versin bize halk eğitimde kursuna cam altı kursu açsın, biz de destek verelim, yaşasın" şeklinde konuştu.