6. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde Sona Yaklaşıldı

Odunpazarı Belediyesi tarafından 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde sona geliniyor.

Odunpazarı Belediyesi Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sanatçıların büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ettiği festivalde, eserlere son dokunuşlar yapılmaya başlandı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da festivalin ilk gününden itibaren sanatçıları yalnız bırakmadı. Başkan Kurt, ahşap sanatçılarının stantlarını gezerek eserlerin son hallerini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ÖĞRETMENİNDEN BAŞKAN KURT'A HEDİYE

Festivale katılan sanatçıların dışında stant kuran katılımcıları da ziyaret eden Başkan Kurt, stantlardaki ürünler ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Stantlarda ahşap baskı yöntemiyle bez çantaya baskı yapan Başkan Kurt, lise öğretmenlerinden olan Prof. Dr. A. Yavuz Kılıç'ın standını da ziyaret etti. Keyifli bir sohbet havasında geçen ziyarette Prof. Dr. A. Yavuz Kılıç, Başkan Kurt'a kendi yaptığı ahşap eserlerden hediye etti.

Başkan Kurt ayrıca festival alanında Eskişehir'e kültür turu düzenleyen Çankaya Belediyesi'nin misafirleri ile bir araya geldi. Başkan Kurt'un yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten misafirler, ahşap heykel festivalini çok beğendiklerini dile getirdi.

TORNET ETKİNLİĞİ CUMARTESİ

Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde 1 Ekim Cumartesi günü Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan Kemal Zeytinoğlu Caddesinde "Tornet Etkinliği" gerçekleştirilecek. 2 Ekim Pazar günü ise saat 13.00'te 75. Yıl Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği yapılacak. Fidan dikim etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar için 2 Ekim Pazar günü saat 11.45'te Atatürk Lisesi önünden otobüsler kaldırılacak. Fidan dikim etkinliğinin ardından saat 17.00'de çalıştay boyunca sanatçılar tarafından yapılan eserler, Ahşap Eserler Galerisi'nde sergilenecek.