Filmlere konu olacak hikaye aydınlatıldı, 58 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu

Filmlere konu olacak hikaye aydınlatıldı, 58 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu
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Filmlere konu olacak hikaye aydınlatıldı, 58 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu
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Sivas'ta yaşayan Raziye Şimşek, 1 yaşında annesini kaybettikten sonra yaşadığı zor hayat hikayesinin ardından, 58 yıl sonra DNA testiyle gerçek kimliğine kavuştu. Kimliğini almak için verdiği 3,5 yıllık mücadeleyi anlatan Şimşek, duygusal anlar yaşadı.

Sivas kent merkezinde yaşayan Raziye Şimşek, 1 yaşında annesini kaybettikten sonra yaşadığı dramatik hayat hikâyesiyle duyanları derinden etkilemişti. Annesinin vefatının ardından babası tarafından 1 yaşındayken yurt kapısına bırakılan Raziye Şimşek, iddiaya göre, dönemin yurt müdürünce kaydettirilmeden bir aileye verildi.

"DEVLET KURUMLARINDA SORUNLA KARŞILAŞIYORDU"

Evlat edinen aile tarafından sahte kayıtlarla öz çocuklarıymış gibi nüfusa kaydettirilen Şimşek, evlendikten sonra evlat edinen aile tarafından reddedilerek evlatlıktan düşürüldü. Evlat edinen ailenin çıkarttığı kimlik kartı numarası ve kendisinin çıkarttığı kimlik kartı numarası bulunan Şimşek, bu nedenle devlet kurumlarına gittiğinde birçok sorunla karşılaşıyordu.

Filmlere konu olacak hikaye aydınlatıldı, 58 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu

DNA ÖRNEĞİYLE KİMLİĞİNE KAVUŞTU

Yaklaşık 3 yıl boyunca gerçek kimliği için girişimlerde bulunan Raziye Şimşek, Biyolojik babasının mezarından alınan DNA örneği sonucu gerçek kimliğine kavuştu. 58 yıl sonra kimliğine kavuşmanın sevincini yaşayan Raziye Şimşek, "Herkesin cebinde olan bir kimliği 58 yıllık mücadele ardından aldığım için çok ağladım" dedi.

Filmlere konu olacak hikaye aydınlatıldı, 58 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu

"58 YIL SONRA 3,5 YIL MÜCADELE ARDINDAN KİMLİĞİNE KAVUŞTU"

Kimliğini 58 yıllık mücadele ardından aldığı için gözyaşlarına hâkim olamadığını söyleyen Şimşek, "E-Devlet'e girdiğim zaman alt ve üst soy görünmüyordu. Kanuni haklarım da yoktu. Ne bu tarafta ne de o tarafta yoktur. Bir şey ortada dönüyordu. Hiçbir suçum olmamasına rağmen kanuni haklarım olmadığı için suçluda çıkabilirdim. Sahte kimlikten suçlu çıkabilirdim. 58 yıl sonra 3,5 yıl mücadele ardından kimliğime kavuştum. Ailem ve eşim hem maddi hem de manevi yönden bana çok destek oldular. Artık son demlerdeydik, dava kapanacaktı. Adliye çalışanlarına ve hâkime de çok teşekkür ediyorum. Son olarak DNA testine başvurduk. Sonucunda da kimliğimi alabildim. Kimliğimi aldığımda geçmişimi yaşadım. Manevi babama teşekkür ediyorum. Aslında benim babam oydu. Ama kimlikte de olsa mecbur biyolojik olanı yazdırmalıydım. Herkesin cebinde olan bir kimliği 58 yıllık mücadele ardından aldığım için çok ağladım" dedi.

Filmlere konu olacak hikaye aydınlatıldı, 58 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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