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56 Yıl Sonra İlk Kez Gelinlik Giyen Fatma Akbaş'ın Duygusal Hikayesi

56 Yıl Sonra İlk Kez Gelinlik Giyen Fatma Akbaş'ın Duygusal Hikayesi
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Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Akbaş çiftine çocukları, 56 yıl sonra gelinlik ve damatlık giydirerek unutulmaz bir sürpriz yaptı. Fatma Akbaş, yıllar önce düğün yapmadan evlenmişti ve gelinlik giymenin hayalini kurmuştu. Bu özel anıda, 73 yaşındaki Fatma Akbaş gözyaşlarını tutamadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yıllar önce düğün yapmadan evlenen Akbaş çiftine çocukları duygulandıran bir sürpriz yaptı. 56 yıl sonra ilk kez gelinlik giyen Fatma Akbaş, "Yıllardır bir gelin görsem içim titriyordu, ağlıyordum. Şimdi 56 sene sonra gelinlik giydim, çok mutluyum" dedi.

Serik ilçesi Yanköy Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk ve 27 torun sahibi Akbaş çifti, yıllar önce birbirlerini görmeden mahalle halkı tarafından evlendirilmişti. Çocukları, anne ve babalarına unutulmaz bir sürpriz hazırlayarak onlara ilk kez gelinlik ve damatlık giydirdi.

"O gün gelinlik giymemiştim, hep içimde ukde kalmıştı"

Gelinlik giymenin hayalini kurduğunu belirten Fatma Akbaş (73), "Eskiden 'gelin olacaksın' dediler, ata bindirip getirdiler. Eve geldim, ağlıyordum çünkü ne anam ne de babam vardı, öksüzdüm. Eşim de bana 'ağlama hanım, ben de öksüzüm' dedi. O gün gelinlik giymemiştim, hep içimde ukde kalmıştı. Kızım 'anne hiç gelinlik giydin mi' diye sordu. Giymediğimi ama çok mutlu olacağımı söyledim. Şimdi 56 yıl sonra bu mutluluğu yaşadım" ifadelerini kullandı.

"56 yıl sonra tekrar gelin damat olmanın heyecanını yaşadık"

Evlendiği günü anlatan Süleyman Akbaş (74) ise, "O gün sabah tarlaya gidiyordum, köyden bir amca 'seni bugün evlendiriyoruz' dedi. Şaşkınlık içinde kaldım. Gelini atın üzerinde getirdiler, tekbirler eşliğinde eve getirdik. Hiç düğün yapmadan sıfırdan bir hayat kurduk. Şimdi 56 yıl sonra tekrar gelin damat olmanın heyecanını yaşadık. Çocuklarımızın sürprizi oldu, çok mutluyuz" dedi.

"Annem hiç gelinlik giymediğini anlatınca içime dokundu"

Anne ve babasının mutluluğu için bu sürprizi hazırladıklarını söyleyen kızları Gülba Yılmaz ise, "Annem hiç gelinlik giymediğini anlatınca içime dokundu. Kardeşlerimle birlikte ona bu anı yaşatmak istedik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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