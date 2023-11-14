5.Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarına Erzurum Ticaret Borsası damgası

Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret Anonim Şirketi ile ALZ Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık A.Ş işbirliği ile hazırlanan ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden birbirinden eşsiz tat ve lezzetlerin buluşacağı 5.

Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret Anonim Şirketi ile ALZ Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık A.Ş işbirliği ile hazırlanan ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden birbirinden eşsiz tat ve lezzetlerin buluşacağı 5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı 14-19 2023 tarihleri arasında ALZ Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre merkezinde açıldı.

2018 yılından beri düzenlenen 5.Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarının bu yıl ki onur konuğu ili ise Erzurum oldu.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Oda -Borsa ve firmaların katıldığı fuarda, başta coğrafi tescilli ürünler olmak üzere yüzlerce yöresel ürünün de tanıtımı ve satışı yapılacak.

5.Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler fuarının açılış törenlerine ise Erzurum'u temsilen Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile firmaların bulunduğu stant damga vurdu. Gastronomi alanında Türkiye'de 3.Sırada yer alan Erzurum, hem kültürü, hem yemekleri hem de coğrafi işaretli ürünleri ile katılımcılardan tam not aldı.

5.Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı etkinliği çerçevesinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Erkek ve Bayan Halk oyunları Folklor ekibi, Erzurum Barını sergileyerek, ulusal bir fuarda Erzurum'u başarılı bir şekilde temsil ettiler. Folklor ekibi ayrıca sergiledikleri oyunlar ile katılımcılardan alkış aldılar.

Açılış konuşmalarında konuk il olarak konuşmalarını gerçekleştiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi Hakan Oral ise ülkemizin farklı şehirlerinden farklı lezzetlerin tanıtıldığı ve Erzurum'un yöresel lezzetleri ve değerlerini tanıttığımız 5.Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın açılışını erkek ve bayan dadaş bar ekibi ile gerçekleştirdiğimiz için ayrıca mutlu olduğumuzu dile getirmek istiyorum.

Şehrimizi gastronomi kenti yapma noktasındaki kararlılığımız son sürat devam etmektedir. İlimizdeki 54 Coğrafi İşaretli ürünün 43 tanesi Erzurum Ticaret Borsası tarafından tescil edilmiş bulunmaktadır. Bu anlamda Erzurum'un yöresel ürünler açısından da zengin bir kent olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.bugün gerçekleştirilen Diyarbakır 5.Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı fuarında ise tanıtımı gerçekleştirdiğimiz bazı Çoğrafi İşaretli yöresel ürünler olduğunu ve bunlardan Su Böreği, Pekmezli Baklava, Kadayıf Dolması,Cağ kebap,Erzurum Mantısı,İspir Kuru Fasulyesi,Civil Peynir ve Göğermiş Peynir,Peynir Helvası, İspir Kuru Fasulyesi, Erzurum Mantısı gibi bir çok ürünün coğrafi işaretlerinin ETB tarafından alındığını belirtti. Erzurum'a özgü coğrafi işaretli bir çok ürünün katılımcılar ile buluştuğunu ve bu ürünlerin katılımcılara ikramlar şeklinde sunulduğunu ve Fuarda ilgi gören stantlardan birinin de Erzurum standı olduğunun altını çizerek; "Bu fuarda zengin kültürümüzü ve yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bu yıl da yöresel ürünlerimiz,5.Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı katılan büyük firmalar aracılığıyla alıcılarla buluşuyor. Amacımız; zengin ürün çeşitlerimizi bu sayede daha geniş kitlelere tanıtmaktır." Dedi

Açılış konuşmalarının ardından ise, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çandır, Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz ile birçok Oda ve Borsa Başkanı, Erzurum Ticaret Borsası standını ziyaret ettiler. Ziyarette misafirlere Erzurum Mantısı, Erzurum Pekmezli Baklava, Su Böreği, Kadayıf Dolması ve çeşitli Coğrafi İşaretli ürünler ikramında bulunan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, ayrıca Erzurum standında kar ve buz üzerinde oynanan bir spor dalı olan Curling'i misafirlerin beğenisine sunarak, kendilerince deneyimleme fırsatı sundu.

14-19 Kasım 2023 tarihleri arasında açık kalacak olan fuarda, Erzurum'u; Erzurum Ticaret Borsası,Erzurum Büyükşehir Belediyesi,Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Erzurum Geçlik ve Spor il Müdürlüğü, İspir Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile, yöresel ürünler satan firmalar temsil edecek.

Öte yandan 5.Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eletdin Ürüşan, Yönetim Kurulu Üyeleri Vesfi Koç, Yalçın Meral, Genel Sekreter Ensar Korucuk ile Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'da katılım sağladılar. - ERZURUM