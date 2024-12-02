5 aylıkken babası şehit olan bedensel engelli Savaş tüm zorluklara rağmen devletin desteğiyle üniversiteyi kazandı

5 aylıkken babası şehit olan bedensel engelli Savaş tüm zorluklara rağmen devletin desteğiyle üniversiteyi kazandı

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, "3 Aralık Dünya Engelliler" günü nedeniyle engelli şehit çocuklarını kabul ederken, babası şehit olduğunda 5 aylık olan bedensel engelli Alperen Savaş'ın tüm zorluklara rağmen devletin desteğiyle üniversite kazanması herkesi gururlandırdı

ADANA - Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, "3 Aralık Dünya Engelliler" günü nedeniyle engelli şehit çocuklarını kabul ederken, babası şehit olduğunda 5 aylık olan bedensel engelli Alperen Savaş'ın tüm zorluklara rağmen devletin desteğiyle üniversite kazanması herkesi gururlandırdı.

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Arıkan, makamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde görev yapan Polis Memuru Ahmet Çolakça'nın, atipik otizmli oğlu Mahmut Mert Çolakça'yı Çocuk Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Osman Birincioğlu'nun atipik otizmli oğlu Mustafa Can Birincioğlu'nu 2002 yılında kanser hastalığından vefat eden polis memuru Ali Ulu'nun down sendromlu oğlu Kerem Ulu'yu (12), 2001 yılında Ordu Ünye'de şehit olan Polis Memuru Adem Savaş'ın bedensel engelli oğlu Alperen Savaş'ı (23), 2003 yılında Mardin'de şehit olan polis memuru Ramazan Yasdı'nın otizmli kızı Eda Nur Yasdı'yı ve şehit eşi Fatma Yasdı'yı makamında kabul etti. Arıkan, engelli gençler ile tek tek ilgilenip onlarla sohbet etti.

Arıkan, 23 Şubat 2001 yılında dünyaya bedensel engelli olarak dünyaya gelen ve babası Adem Savaş, Ordu'da 30 Temmuz 2001 yılında kavgaya müdahale sırasında şehit düşen Alperen Savaş ile yakından ilgilendi. Babası şehit olduğunda sadece 5 aylık olan Alperen Savaş'ı tüm zorluklara rağmen annesi Sevgi Savaş devlet desteğiyle büyüttü. Savaş, tüm zorluklara göğüs gerip liseyi bitirdi. Şehit babasının meslektaşlarının yardımıyla üniversite sınavını gerin Savaş ilahiyat fakültesini de kazandı. Şimdi birinci sınıfta olan Savaş'a Arıkan başarılar diledi.

Polis memuru Osman Birincioğlu'nun atipik otizmli oğlu Mustafa Can Birincioğlu da Arıkan'ın resmini yapıp hediye etti.