41 Yıldır Doğum Yaptıran Ebe, Normal Doğumu Tavsiye Ediyor

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan Zeynep Büyüköz, 41 yıldır binlerce doğum gerçekleştirdiği meslek hayatında hem anne hem de bebeklerin en önemli anlarını onlarla beraber paylaşıyor.

Lisede yatılı olarak okuduğu sağlık kolejinden mezun olduktan sonra genç yaşta ebelik mesleğine adım atan Büyüköz, ailesinin yönlendirmesiyle başladığı bu yolda zamanla mesleğine büyük bir sevgi ve bağlılık geliştirdi. Kariyerine köylerde başlayan ve zorlu şartlar altında görev yapan deneyimli ebe, yıllar içinde binlerce bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı oldu. Doğum anlarının hem anne hem de bebek hayati önem taşıdığını vurgulayan Büyüköz, her doğumda aynı heyecanı yeniden yaşadığını ifade etti. Büyüköz, ebelik kariyerinin yanı sıra 50 yaşından sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laboratuvar Bölümü ve Veterinerlik Bölümü'nden ön lisans mezunu oldu

"Eskiden hep evlerde doğum yaptırıyorduk, bütün risk ve yük ebelerin üzerindeydi"

Ebeliğe ailesinin isteği doğrultusunda yönelen ve mesleğe ilk başladığı yıllarda zorlu şartlar altında çalıştığını söyleyen Büyüköz, köyde ebelik yapmanın ve özellikle evde doğumun zorluklarına değindi. Meslek hayatı boyunca yaşadıklarını anlatan Büyüköz, "O zamanlar sadece kızların gittiği yatılı okullarda okuyorduk ve en uygunu ebelikti. Ama daha sonra ailemin verdiği karardan ben de çok memnun oldum. Liseyi bitirir bitirmez köye atandım ve 4 yıl boyunca köy ebeliği yaptım. Eskiden hep evlerde doğum yaptırıyorduk. Çünkü o zaman hastanelerde doğum yapılamıyordu ve bu kadar çok kadın doğum uzmanı yoktu; bütün risk ve yük ebelerin üzerindeydi. Net bir sayı veremem ama binlerce doğum yaptırmışımdır. Evlerde doğum yaptırırken bir gecede 10 doğuma gittiğimi hatırlıyorum. Tabii ki 41 yıl çok uzun bir süre ve ben de mesleğimi çok severek yapıyorum. Çok şükür ki bu zamana kadar bir anne ölümü, bebek ölümü ya da patolojik bir olay yaşamadım" dedi.

"Kızlarım üniversite okurken bana da heves geldi, 50 yaşından sonra 2 üniversite bitirdim"

Ebelik kariyerinin yanı sıra 50 yaşından sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laboratuvar Bölümü ve Veterinerlik Bölümü'nden ön lisans mezunu olan Büyüköz, "Kız çocuklarının okumasını ve yüksek yerlere gelmesini çok önemsiyorum. Azim ve heves ile 50 yaşından sonra 2 üniversite bitirdim. 2 kızım var, onlar üniversite okuyup ders çalışırken bana da heves geldi, 'Ben de üniversite okumak istiyorum' dedim. Tabii kızlarım bana güldüler ama okuldan takdirle, teşekkürle mezun oldum. Öyle olunca onlar da çok sevindi" şeklinde konuştu.

"41 yıllık ebe olarak tüm annelere normal doğumu tavsiye ediyorum"

Deneyimli bir ebe olarak hem anne hem de bebek sağlığı için en uygun yöntemin normal doğum olduğunu belirten Zeynep Büyüköz, sözlerine şöyle devam etti:

"Normal doğum sonrası anneler kısa süre içinde gündelik yaşamlarına geri dönebiliyor. Doğum aslında tamamen fizyolojik bir olay. Anneler normal doğum yaptıklarında, hiçbir şekilde hareketleri kısıtlanmadan kısa süre içinde bebeklerine bakmaya ve emzirmeye başlayıp gündelik hayatlarına rahatça geri dönebiliyorlar. Bu yüzden olması gereken, doğal olan normal doğumdur. Ben de 41 yıllık bir ebe olarak elbette ki istisnai durumlar haricinde, tüm annelerin normal doğum yapmalarını tavsiye ediyorum." - ESKİŞEHİR