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4 kişi başladığı motosikletli umre yolculuğunu Bafra Adliyesi memuru tek bitirdi

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4 kişi başladığı motosikletli umre yolculuğunu Bafra Adliyesi memuru tek bitirdi
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Samsun Bafra Adliyesi memuru Hüseyin Selahattin Bilgin, dört kişi çıktıkları motosikletli umre yolculuğunu tek başına tamamladı. Ürdün'de gruptaki bir motosikletlinin ağır yaralanmasıyla dağılan grupla devam edemeyen Bilgin, 22 günde 7 bin kilometre yol kat etti.

Samsun Bafra Adliyesinde görev yapan 42 yaşındaki Hüseyin Selahattin Bilgin, dört kişi başladıkları motosikletli umre yolculuğunu tek başına tamamladı. Bilgin, 22 günde yaklaşık 7 bin kilometre yol kat etti.

Bafra Adliyesi Hukuk Mahkemeleri Ön Bürosunda memur olarak görev yapan Hüseyin Selahattin Bilgin, üçü İstanbul'dan olmak üzere dört motosikletliyle umre yolculuğuna çıktı. Bafra'dan hareket eden Bilgin; Kastamonu, Çankırı, Ankara, Konya, Mersin ve Hatay'daki çeşitli manevi mekanları ziyaret etti. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen grup, Şam Emevi Camii'nin ardından Ürdün ve Suudi Arabistan güzergahını takip etti. Ürdün'de gruptaki bir motosikletlinin kaza geçirerek ağır yaralanması yolculuğun seyrini değiştirdi. Yaralı motosikletli yoğun bakıma alınırken Bilgin ve arkadaşları üç gün hastanede bekledi. Kazanın ve zorlu yol şartlarının oluşturduğu psikolojik etki nedeniyle gruptaki diğer motosikletliler, Suudi Arabistan'ın Tebük şehrinde motosikletlerini bırakarak yolculuğa devam edemedi.

Yoluna tek başına devam eden Bilgin, önce Medine'ye, ardından Mekke'ye ulaştı. Umre ibadetini yerine getiren Bilgin, dönüş yolculuğunu da tek başına tamamlayarak Bafra'ya döndü. Yolculuğun en zorlu bölümünün Suudi Arabistan'daki çöl yolları olduğunu belirten Bilgin, 45-50 dereceyi bulan sıcaklık, sıvı kaybı, sert yan rüzgarlar ve kum fırtınalarıyla mücadele ettiğini söyledi. Bilgin'in Medine'den Mekke'ye giderken çölde motosikletinin lastiği de patladı.

"Kabe'yi ilk gördüğüm anda bütün yorgunluğum gitti"

Kabe'yi ilk gördüğü anda bütün yorgunluğunun gittiğini ifade eden Bilgin, "Rabb'im beni buraya kadar ulaştırdı, her anına değdi düşüncesiyle derin bir şükür duydum. Bu yolculuktaki en önemli ekipman sabırdı" dedi.

Suriye ve Ürdün'de karşılaştığı misafirperverliğin kendisini etkilediğini dile getiren Bilgin, insanların yol boyunca kendilerine su ve yiyecek ikramında bulunduğunu anlattı. Toplam 22 gün süren gidiş-dönüş yolculuğunda yaklaşık 7 bin kilometre yapan Bilgin, yeniden motosikletle umreye gitmek ve imkan oluşması halinde Asya, Avrupa ve Afrika'yı kapsayan yolculuklar gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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