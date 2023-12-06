Üye Girişi
Haberler

35. Geleneksel Suriçi Buluşması Gerçekleştirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın ev sahipliğinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen'in katılımlarıyla gerçekleştirilen 35. Geleneksel Suriçi Buluşması, Gaziosmanpaşa'nın ev sahipliğinde düzenlendi.

Başkan Usta, 35. Geleneksel Suriçi Buluşması'na ev sahipliği yaptı

İSTANBUL - 35. Geleneksel Suriçi Buluşması, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın ev sahipliğinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen'in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Suriçi Grubu'nun her yıl düzenlediği 35. Geleneksel Suriçi Buluşmaları, Gaziosmanpaşa'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, siyasi parti temsilcileri ile Suriçi Grubu Derneği yönetimi ve üyeler katıldı.

"Tam bağımsız Türkiye'nin yolu güçlü bir İstanbul'dan geçiyor"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye Yüzyılı'nın önemine değinerek, "Güçlü ülkeler güçlü şehirlerle var olur. Güçlü şehirleriniz yoksa güçlü ülke olamazsınız. Bizim Türkiye Yüzyılı'nda gayemiz, tam bağımsız güçlü ve büyük Türkiye'dir. Sözü güçlü ve etkili Türkiye'dir. Türkiye Yüzyıl'ı budur. Tam bağımsız Türkiye'nin yolu güçlü bir İstanbul'dan geçiyor. Önümüz seçim. Güçlü İstanbul lazım bize" dedi.

"Türkiye'nin yerinde en büyük kentsel dönüşümünün yapılmasına gayret ediyoruz"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, "Türkiye Yüzyılı uğruna gece gündüz demeden, her türlü zorluğa göğüs geren, arkasında milletin dua ve destekleriyle bugüne kadar Türkiye'yi karaya oturtmayan Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Elbette onun mihmandarlığında bizler de bölgemizde, şehrimizde, siyasetimizde gayret sarf etmeye çabalıyoruz. Türkiye'nin yerinde en büyük kentsel dönüşümünün yapılmasına gayret ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hasan Tahsin Usta Gaziosmanpaşa Mustafa Şen AK Parti İstanbul Belediye Genel Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title