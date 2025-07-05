34 Yıl Sonra Kayıp Aşklar Evlilikle Taçlandı

Elazığ'da 1991-1993 yıllarında lisede sınıf arkadaşı olan Ercan Demirtaş ve Didem Sefalı, 34 yıl sonra karşılaştı. Hiç evlenmeyen, görüşmelerin ardından evlenme kararı alan çift, Elazığ'da düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Elazığ'da yıllara meydan okuyan bir karşılaşma, anlamlı bir evlilikle sonuçlandı. 1991-1993 yılları arasında lisede sınıf arkadaşı olan Ercan Demirtaş ve Didem Sefalı, 34 yıl sonra Elazığ'da tesadüfen karşılaştı. Hayatları boyunca hiç evlenmeyen Ercan ve Didem'in yolları, Elazığ'daki bir hastane ziyareti sırasında kesişti. Didem Sefalı'nın hastanede yatan babasını ziyaret eden Ercan Demirtaş, burada yıllar sonra sınıf arkadaşı Didem ile karşılaştı. İlk görüşmeden sonra iletişim kurmaya başlayan ikili, geçen zaman içinde birbirlerini daha yakından tanıdı ve evlenme kararı aldı. Elazığ'da düzenlenen düğün töreniyle 50 yaşında hayatlarını birleştiren çift, mutluluklarını yakınları ve eski okul arkadaşlarıyla paylaştı.

"Didem hanım ile hastane bahçesinde karşılaştık, tanıdım"

Mutlu olduklarını dile getiren damat Ercan Demirtaş, "Didem hanım ile Elazığ Ticaret Meslek Lisesinde sınıf arkadaşıyız. Yaklaşık 34 senedir tanışıyoruz. Okuldan sonra askerlik ve şehir dışına çıktım. 25 yıla yakın İstanbul'da yaşadım. Geldikten sonra bir gün hastanede rahmetli babasını ziyarete gittim. Hastane bahçesinde Didem hanım ile karşılaştık, tanıdım. O günden sonra konuşmaya başladık. Kader kısmet aklımızda evlilik geçmiyordu, bugüne evlilik nasip oldu. Evlendik, iyiyiz, mutluyuz" dedi.

Gelin Didem Sefalı ise "Ercan bey liseden sınıf arkadaşım, 3 yıl boyunca birlikte okuduk. Yıllar sonra karşılaştık. Bugün de evleniyoruz, çok mutluyum. 34 yıl sonra Ercan ile tekrar karşılaştığım için çok mutluyum. Her şey iyi gidiyor, inşallah hep böyle devam eder" şeklinde konuştu.

"Malatya'dan bu mutluluğa şahit olmaya geldim"

Malatya'dan gelerek sınıf arkadaşlarının düğününe katılan Mehmet Gazi Atlan da "İnanılmaz duygulandım. 34 yıl önce Ercan bey ve Didem hanım ikisi de bizim sınıf arkadaşlarımızdı. Bunca yıl bu kadar neye beklediler bilmiyorum ama inanılmaz derecede mutluyum. Malatya'dan bu mutluluğa şahit olmaya geldim" diye konuştu.

Bodrum'dan düğüne katılan çiftin sınıf arkadaşlarından Arzu Keskin Çelebi ise "Hem damadın hem gelinin arkadaşlarıyız. 1993 yılı mezunlarıyız. Evlilikleri hayırlı olsun, Allah mutlu mesut etsin. Diyarbakır'dan, İzmir'den gelen ve Elazığ'dan katılan arkadaşlarımız var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan lise döneminden arkadaşları da bu özel günde Ercan ve Didem'i yalnız bırakmadı. 34 yıl önce birlikte aynı sıraları paylaşan arkadaşlar, hep birlikte bu mutluluğa şahit olup halay çekerek unutulmaz bir gece geçirdi. - ELAZIĞ