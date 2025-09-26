32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'O da Bir Şey mi?' Görücüye Çıktı

Haber : Hilal SOLMAZ

(ADANA) - 32'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ulusal yarışma bölümünde yer alan yönetmenliğini Pelin Esmer'in üstlendiği "O da Bir Şey mi?" filmi, festival kapsamında izleyiciyle buluştu.

Gösterimin ardından yönetmen Pelin Esmer ile başrol oyuncuları Asiye Dinçsoy ve Merve Asya Özgür, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Yönetmen Pelin Esmer, filmin çıkış noktasına ve sinemasal yaklaşımına dair yaptığı açıklamada, "Dertten çok sorularım var. 'O da bir şey mi?' lafı da oradan geliyor. Hayat gibi… Hiçbir şey bitmiyor; tekrar ediyor, değişiyor, devam ediyor. Bu filmde hikayeyi değil, hikaye anlatma eylemini kurcalamak istedim" dedi.

Esmer, filmde farklı sosyoekonomik arka planlara sahip kadın karakterlerin yollarının kesişmesini merkeze aldığını ifade ederek, sinemanın böyle karşılaşmaları mümkün kıldığını söyledi. Esmer, "Gerçek hayatta bir araya gelmesi zor olan karakterleri sinemada buluşturmak bana çok şey katıyor. Hikayelerimiz farklı olabilir ama bir yerlerde kesişiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Film adeta hayatımın özeti gibi"

Oyuncu Asiye Dinçsoy, senaryonun kendi yaşamıyla büyük benzerlikler taşıdığını belirterek "Senaryo Söke'de geçiyor, ben de Sökeliyim. 15 yaşıma kadar orada yaşadım. O zamanki ben Aliye'yim, şimdi Levent oldum. Sanat camiası, festivaller, büyük şehir hayatı… Sanki film benim hayatımın özeti" dedi. Senaryonun şiirsel yapısına dikkat çeken Dinçsoy, "Bu kadar ağır ama aynı zamanda şiirsel bir metni bu kadar incelikle işlemek kolay değil. Taşra ile büyük şehir arasında sıkışan karakterler arasındaki geçişler çok iyi yazılmış" diye konuştu.

"Sinemaya inanan bir kitle var, bu çok kıymetli"

Adana Altın Koza Film Festivali'nin kariyerindeki özel yerine değinen Dinçsoy, festival atmosferini şu sözlerle değerlendirdi:

"2009'da ilk ödülümü burada aldım. O günden bu yana her filmimle buraya geldim. Dünkü kalabalığı, kuyruğu görmek çok etkileyiciydi. Bu kadar karanlık bir dönemde hala sinemaya inanan bir kitle var. Bu seyirci, film izleme kültürünü canlı tutuyor."

Festivalde izlediği bir Filistin filminden de bahseden Dinçsoy, sinemanın evrensel bir bağ kurma gücüne sahip olduğunu belirterek "Sanat sepet işlerini küçümsememek lazım. Hele ki bugünlerde nefes alabilmek için çok ihtiyacımız var" dedi.

"Yaşar Kemal'in topraklarına gelmek özel bir his"

Filmde "Aliye" karakterini canlandıran genç oyuncu Merve Asya Özgür, projenin hayatındaki dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Özgür, oyunculuk kariyerinin henüz başında böyle bir filmde yer almanın büyük bir şans olduğunu belirterek "Okulumuzun WhatsApp grubuna seçme yapılacağına dair bir mesaj geldi. Tanıtım videosu çektim, gönderdim ve süreç başladı. Bu benim ilk deneme çekimimdi" dedi.

Aliye karakterinin hikayelerle yaşayan bir yapısı olduğunu belirten Özgür, bu yönün kendisiyle örtüştüğünü ifade etti. Özgür, "Aliye hikayelerle var olan bir karakter. Bu bana çok tanıdık geldi çünkü oyunculuk eğitiminde de hep bir şey anlatmanın peşindeyiz. Aliye'yi oynamasaydım çok üzülürdüm" diye konuştu.

Adana'ya ilk kez geldiğini söyleyen Merve Asya Özgür, "Adana'ya ilk kez geliyorum ama sanki uzun zamandır tanıyor gibiyim. Yaşar Kemal'in 'İnce Memed'inden öğrendiğim o toprakları görmek çok etkileyiciydi" dedi.