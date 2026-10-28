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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman’ın Besni ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü kutlama programları kapsamında Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Besni Garnizon Komutanı Cenk Bilgili, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen törende çelenk sunumunun ardından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Besni'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim'de düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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