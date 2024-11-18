25. Ulusal Çocuk Forumu Erzurum'da Düzenlendi

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 25. Ulusal Çocuk Formu 'Çeyrek Asrın Çocuk Buluşmaları'nın Doğu Anadolu toplantısı Erzurum'da gerçekleşti.

Çocukların katılım hakkını güçlendirmek ve haklarına dair farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen 25. Ulusal Çocuk Forumu "Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları" etkinliği Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, bölgedeki 14 ilin Çocuk Hakları Komiteleri temsilcilerini ve çocuk üyelerini bir araya getirdi.

Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Bek Çelik, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Baro Başkanı Av. Mesut Öner, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Seyfi Bozçelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile ilgili kamu kurum yöneticileri ve Erzurum'un yanı sıra Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Ardahan ve Iğdır illerinden Çocuk Hakları Komiteleri temsilcileri ve her komiteden iki çocuk üye etkinliğe katıldı.

Erzurum'da Lala Grand Hotelde düzenlenen forum toplantısında çocukların katılım haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını, kendilerini ifade edebilmelerini ve haklarını savunmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan "Çocukların Katılım Hakkı"na dikkat çekilen etkinlikte çocukların hakları konusunda daha bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Programın açılışında konuşmasında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, çocuk haklarının yalnızca bir yasa ya da ilke olmadığını aynı zamanda dünya üzerindeki tüm çocukların daha güzel bir geleceğe sahip olabilmesi için verilen evrensel bir söz olduğunu söyledi.

Her çocuğun dili, dini, ırkı ne olursa olsun sağlık, eğitim ve yaşamın tüm güzelliklerinden yararlanma hakkına sahip olduğuna dikkat çeken Aykut, "Bugün hala çocuklarımız açlık, savaş, şiddet ve kötü koşullarla karşı karşıya kalıyor. Onları bu tehlikelerden korumak, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yetiştirmek, tüm toplumların ortak sorumluluğudur. Bizim çabamız, dünyayı çocuklarımız için bir çiçek bahçesine çevirmektir. Çocuklarımızın güvenliği ve sağlığı, uluslararası iş birliğiyle sağlanabilir. Bugün çocuklar, düzenlenen bu organizasyonlarla haklarını savunuyor, isteklerini duyuruyor ve ülke sorunlarına sahip çıkma girişimlerinde bulunuyor. Bizim hedefimiz, her çocuğun haklarına sahip çıktığı ve onlara iyi yaşam koşullarının sağlandığı bir dünya kurmaktır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Seyfi Bozçelik ise, bakanlık olarak çocuk hakları komitelerini ve çocuk haklarıyla konusunda yapılan çalışmaları hayli önemsediklerini söyledi.

Geleceğin varisi olan çocukların kendi haklarını bilmeleri ve bu haklarının bilinci ile hareket ederek bilinçle yetişmeleri gerektiğini ifade eden Bozçelik, "Bu yıl 25.'sini gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalışmalarda şunu fark ettik. Çocuklarımızın bu toplantılara katılmaları, bu toplantılara eşlik etmeleri, görev almaları, diğer çocuklarımızla bir araya gelmeleri kendilerinin kişisel gelişiminde çok ciddi anlamda katkı sağladığını gördük. İfade edemediklerini ifade ettikleri, söyleyemediklerini söyledikleri Türkiye'nin geleceğine dair görüşlerinin olduğunu ve nasıl bir Türkiye özlediklerini ve yarın büyüdüklerinde yönetici olduklarında ne arzu ettiklerini gördük. Bu bizim için çok kıymetli bir durum" dedi.

Daha sonra ise Erzurum Vali Yardımcısı Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir ve Baro Başkanı Öner'de günün anlam ve önemi ile ilgili kısa birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından, çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik sunumlar ve etkinlikler gerçekleştirildi. Forum yarın yapılacak olan oturumla sona erecek. - ERZURUM