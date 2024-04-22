23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çilimli Kaymakamı görevini 10 yaşındaki öğrenciye devretti

DÜZCE (İHA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, temsili olarak Kaymakamlığı 10 yaşındaki Harun Çetinkaya'ya devir etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Çilimli Kaymakamlığı'nda temsili devir teslim töreni gerçekleştirildi. Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, temsili olarak kaymakamlık koltuğunu İbrahim Hoşver ilk ve ortaokulu 4/A sınıfı öğrencisi Harun Çetinkaya'ya devretti. Temsili kaymakam Çetinkaya, ilçede çocuklara özel hizmetlerin yapılmasını istedi. - DÜZCE