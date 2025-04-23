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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları
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Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 23 Nisan dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sundu. Tören, havuzbaşı kent meydanında gerçekleştirildi ve kutlamalara Atatürk Üniversitesi'nde devam edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız Atatürk anıtına çelenk sundu.

Havuzbaşı kent meydanında düzenlenen törene Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kutlamalara daha sonra Atatürk Üniversitesi'nde devam edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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