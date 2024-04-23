23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Eskişehir'de Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Eskişehir Valiliği meydanında gerçekleştirilen törenle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlamaları, Eskişehir Valiliği meydanında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Yoğun katılımın olduğu törende öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine dikkat çeken şiirler okundu. - ESKİŞEHİR