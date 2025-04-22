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23 Nisan'da Zeytin Fidanı Dikimi Etkinliği

23 Nisan'da Zeytin Fidanı Dikimi Etkinliği
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anaokulu öğrencileri zeytin fidanı dikti. Etkinlikte doğa sevgisi aşılanarak zeytin ağacının önemi anlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri, zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu. Etkinlikte çocuklara hem doğa sevgisi aşılandı hem de zeytin ağacının önemi anlatıldı.

Ayvalık'ta faaliyet gösteren özel bir firma tarafından organize edilen etkinlikte, minik öğrenciler zeytin bahçesinde bir araya geldi. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, çocuklara zeytin ağacının tarihi ve kültürel değerinden bahsederek, çevre bilincine dikkat çekti.

Anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin ve firma çalışanlarının yardımıyla zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu. Fidan dikiminin ardından çocuklar kendi elleriyle diktikleri fidanları suladı.

Etkinlik sonrası çocuklar, firmanın Murateli Mahallesi'ndeki mağazasında kendileri için özel hazırlanan 23 Nisan pastasını kesti. Ayrıca çocuklara zeytin reçeli ve el yıkama alışkanlığı kazandırmak amacıyla zeytinyağlı sabunlar hediye edildi. Türk bayraklarıyla süslenen etkinlik alanında çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Firma Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, "23 Nisan çocuklarımızla beraber zeytinliğimizde zeytin fidanı dikim etkinliği yaptık. Çocuklara zeytin ağacının önemini anlattık. Ağaçlarımızı korumanın, onları sevmenin ne kadar önemli olduğunu belirttik. Hep birlikte fidanların dikimini gerçekleştirdik ve akabinde fidanları suladık. Bu fidanlar da çocuklarla beraber yıllar içerisinde büyüyecek ve meyve verecek ve çocuklarda da daha bu yaştan fidan sevgisi, ağaç sevgisi artmış olacak. Umarım bu etkinliğimiz verimli olmuştur ve çocuklar için de keyif vermiştir" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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