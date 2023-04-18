23 Nisan'da Maltepeli Çocuklara Gün Boyu Bayram Eğlencesi

Maltepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Maltepeli çocuklar için gün boyu sürecek kutlama programı düzenleyecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, dünyadaki tek çocuk bayramının Maltepe'deki kutlama programı, 23 Nisan Pazar günü saat 11.00'de, Maltepe'nin ikinci büyük kültür merkezi olan Altayçeşme Mahallesi'nde Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin yan tarafındaki alanda başlayacak.

Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün gün boyu devam edecek kutlama programI, sihirbaz, jonglör, köpük ve balon, renkli boya gösterileri ve animasyonlarla renklenecek. Aykut Pala, sunuculuğunu üstleneceği kutlamada çocuklarla yarışma ve röportaj yapacak. Dünyanın en çok satan ve okunan kitaplarından biri olan, Fransız yazar Antonie de Saint Exupery'nin yazdığı "Küçük Prens" isimli eserin tiyatro oyunu sahnelenecek. Maltepe Belediyesi Bilim Atölyesi Gösterisi'nde çocuklar eğlenirken öğrenecek. Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu ise bayram temalı eserlerini seslendireceği konserle sahne alacak. Kutlama, Dj ve renkli boya gösterisiyle sona erecek.