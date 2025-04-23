23 Nisan Coşkuyla Kutlandı: TBMM'nin 105. Yılı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Muğla'nın Menteşe ilçesinde büyük bir coşku ve gurur içinde kutlandı. Etkinliklere öğrenciler, öğretmenler, veliler ve protokol üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Kutlamaların merkezi Menteşe Kapalı Spor Salonu oldu. Öğrencilerin gerçekleştirdiği danslar, şiirler ve temsili canlandırmalarla dolu gösteriler, salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı. Renkli görüntülere sahne olan tören, çocukların heyecan ve mutluluğuyla adeta bayram havasında geçti. Törende konuşma yapan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada "Bugün burada, bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, karanlığı yırtarak aydınlığa yürüdüğü o büyük tarihi adımın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünde, millet egemenliğinin ve çocukların bayramı olan 23 Nisan'ı kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. 23 Nisan 1920'de millet iradesinin resmen vücut bulduğu Meclis, yalnızca bağımsızlık mücadelemizin merkez üssü değil, aynı zamanda bir medeniyet tasavvurunun, halkın kendi geleceğine sahip çıkma iradesinin de nişanesidir. Bir ulusun geleceğini sadece ordularla değil, inançla, iradeyle ve ortak bir ruhla kurabileceğini gösteren bu anlamlı gün, aynı zamanda bizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir vizyonla bıraktığı en kıymetli emanetlerden biridir, cumhuriyet ve çocuklar" ifadelerine yer verdi.

"Siz ay yıldızlı bayrağın gölgesinde büyüyen umutlarsınız"

Konuşmasında öğrencilere seslenen İl Müdürü Çay; "Sevgili çocuklar, siz bu toprakların en değerli çiçeklerisiniz. Siz, Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde büyüyen umutlarsınız. O yüzden yalnızca bugün değil, her gün kıymetlisiniz. Bugün şarkılar söylerken, yarın adaletin, bilimin, vicdanın sesi olacaksınız" dedi.

Eğitimcilerin görev ve sorumluluğuna da değinen Çay; "Bu ülkenin öğretmenleri, eğitimcileri, yani geleceği yoğuran elleri olarak sizlerin yalnızca bilgiyi öğrenen değil; sevgiyle büyüyen, değerleri benimseyen, insanlığa katkı sunan bireyler olarak yetişmeniz için buradayız. Çünkü biliyoruz ki bu milletin geleceği, sizin hayallerinizle şekillenecek" şeklinde konuştu.

Törende emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür eden Çay, konuşmasını "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Milletimizin birliği, çocuklarımızın neşesi daim olsun" sözleriyle tamamladı. - MUĞLA