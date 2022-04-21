23 Nisan Coşkusu Tüm Mezitli'de Yaşanacak

MEZİTLİ, MERSİN (ANKA) - Mezitli Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu tüm kente yayacak. İki gün boyunca sürecek kutlamalarda kırsal kesimde yaşayan çocuklarla merkezde yaşayan çocukların kaynaşması sağlanacak.

Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte iki yıldır kısıtlı olarak yapılabilen 23 Nisan kutlamalarının ilk adresi Mezitli'nin en yüksek yerleşim yeri olan Tepeköy olacak. 22 Nisan Cuma günü bayram coşkusu Tepeköy İlkokulunda yapılacak kutlamalarda yaşanacak. Mezitli Belediyesi, Atako-Kürk ve Mersin Marina Lions Kulübü ortaklığında düzenlenecek etkinliğin teması ise "Köy Okulları İçin Ses Verdik Tepe Köy İlkokuluna Destek Verdik" olarak belirlendi. Etkinlikte yeteneklerini sergileyecek tüm öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılacak.

MEZİTLİ BELEDİYESİ ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVİNİN MİNİKLERİ YETENEKLERİNİ SERGİLEYECEK

Bayram günü olan 23 Nisan Cumartesi günü ise üç farklı etkinlikte çocuklar eğlenceye doyacak.

Etkinliğin ilk ayağında Mezitli Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevlerinde eğitim alan çocuklar her yıl olduğu gibi bayram coşkusunu öğretmenleri ve velileriyle paylaşacak. Saat 13.00'te başlayacak etkinliklerde Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevi ve Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevi öğrencileri yeteneklerini sergileyecek. Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatroda, saat 15.00'e kadar sürecek kutlamaların ardından sahne bu kez 15.30'da Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi miniklerinin olacak.

ÇOCUKLAR AİLELERİYLE BİRLİKTE BÜST BOYAMA ATÖLYESİ YAPACAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin başka bir ayağı da Mezitli Sanat Çarşısında gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te başlayacak etkinlikte çocuklar aileleriyle birlikte büst boyaması yapacak. Büst Boyama Atölyesine rengarenk süslemeler ve marşlar eşlik edecek.

KÖY ÇOCUKLARI VE KENTTE YAŞAYAN ÇOCUKLAR KAYANAŞACAK

23 Nisan kutlamalarının en kapsamlısı ise Mezitli Belediyesi Mutlu Yaşam Köyünde düzenlenecek. Çocuk tiyatrosu, palyaço gösterisi, yarışmalar, uçurtma şenliği ve interaktif gösterilerin yapılacağı kutlama, kırsal kesimde yaşayan çocuklarla merkezde yaşayan çocukları bir araya getirecek. Ufuk Lojistik, Mersin Marina Lions Kulübü, Mersin Mardinli Girişimci İş İnsanları Derneği, Mersin Barosu, Mezitli Kent Konseyinin birlikte düzenleyeceği etkinliğin başlama saati ise 14.00 olarak belirlendi.

"102 YIL SONRA AYNI COŞKU YAŞANIYORSA, ÇAĞDAŞ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET YAŞAYACAKTIR"

Tüm Mezitlilileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşamaya davet eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, şunları söyledi:

"Atatürk 19 Mayıs 1919'da bölünmüş Türkiye'yi kurtarmak için yola çıktı ve daha bir yıl dolmadan 23 Nisan 1920'de, daha Ankara Polatlı'da düşmanın top sesleri duyulurken Türkiye Büyük Millet Meclisini açmıştır. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' diyerek bundan 102 yıl önce kolları sıvadı. Tam 102 yıl sonra çocuklarımız evlerini, odalarını, balkonlarını süslüyorlarsa, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni de ilelebet yaşatacaklardır. Biz büyükler, bu çocukların söylediklerine biraz daha fazla kulak verirsek, biraz daha onları özgür bırakırsak, demokrasi mücadelesini daha yüzyıllar boyu sürdüreceğine inanıyoruz. Halkımızın her yıl artarak gösterdiği ilgi Atatürk'ün 102 yıl önce yaktığı meşalenin şimdi daha coşkulu parladığının ispatı gibidir. Bunun için de Mustafa Kemal Atatürk'ün tam 102 yıl önce gösterdiği yol olan çocuklara güvenerek özgür düşünmelerini sağlamak gerekiyor. Bize bu günleri sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygı ile anıyoruz."